https://sputniknews.com.tr/20240119/slovakya-ukraynaya-s-300-hava-savunma-sistemi-tederik-etti-1079838183.html

'Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi tederik etti'

'Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi tederik etti'

Slovakya’nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi tedarik ettiği belirtildi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T23:13+0300

2024-01-19T23:13+0300

2024-01-19T23:37+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna krizi

s-300

s-300

s-300

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Slovak basını, Slovakya’nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi tedarik ettiğini bildirdi.Slovakya'nın yeni Savunma Bakanı, önceki hükümet tarafından Kiev'e silah tedarik edilmesi nedeniyle ülkenin hava savunma sistemlerinden, savaş uçaklarından ve hatta Ukrayna'ya teslim edilen MiG-29’lar için vaat edilen paradan mahrum kaldığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240110/slovakya-rusyanin-kuzey-koreden-fuze-aldigina-dair-hicbir-delil-yok-1079513086.html

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