https://sputniknews.com.tr/20240119/slovakya-ukraynaya-s-300-hava-savunma-sistemi-tederik-etti-1079838183.html
'Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi tederik etti'
'Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi tederik etti'
Slovakya’nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi tedarik ettiği belirtildi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T23:13+0300
2024-01-19T23:13+0300
2024-01-19T23:37+0300
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Slovak basını, Slovakya’nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi tedarik ettiğini bildirdi.Slovakya'nın yeni Savunma Bakanı, önceki hükümet tarafından Kiev'e silah tedarik edilmesi nedeniyle ülkenin hava savunma sistemlerinden, savaş uçaklarından ve hatta Ukrayna'ya teslim edilen MiG-29’lar için vaat edilen paradan mahrum kaldığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240110/slovakya-rusyanin-kuzey-koreden-fuze-aldigina-dair-hicbir-delil-yok-1079513086.html
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slovakya, ukrayna, ukrayna krizi, s-300, s-300, s-300
slovakya, ukrayna, ukrayna krizi, s-300, s-300, s-300
'Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi tederik etti'
23:13 19.01.2024 (güncellendi: 23:37 19.01.2024)
Slovakya’nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi tedarik ettiği belirtildi.
Slovak basını, Slovakya’nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi tedarik ettiğini bildirdi.
Slovakya'nın yeni Savunma Bakanı, önceki hükümet tarafından Kiev'e silah tedarik edilmesi nedeniyle ülkenin hava savunma sistemlerinden, savaş uçaklarından ve hatta Ukrayna'ya teslim edilen MiG-29’lar için vaat edilen paradan mahrum kaldığını söylemişti.