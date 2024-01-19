Rusya: Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde sivillerin yaşadığı bölgede 4 Ukrayna roketi düşürüldü
© Sputnik / Таисия ВоронцоваDonetsk Halk Cumhuriyeti Ukrayna saldırı
© Sputnik / Таисия Воронцова
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 2 hafta içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) sivillerin yaşadığı bölgelere çok namlulu roketatar sistemleriyle fırlattığı roketlerin önlendiğini açıkladı.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri insansız araçlarla vurmak için çabalarını sürdürüyor.
'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı uçaksavar füze birliğinin Güney Donetsk yönünde kesişme hattı yakınında 7/24 nöbet tuttuğunu kaydeden bakanlık, Jose lakaplı komutan yönetimindeki Tor-M2 roket sisteminin son 2 haftada düşmanın bir dizi saldırı ve keşif İHA'sını imha ettiğini bildirdi.
Bakanlık, aynı süre zarfında Grad ve Olha tipi çok namlulu roketatar sistemlerinden DHC'nin barışçıl kentlerine fırlatılan 4'ten fazla roketin de önlenerek imha edildiğini belirtti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
'Vostok' (Doğu) askeri grubuna bağlı uçaksavar füze birliğinin Güney Donetsk yönünde kesişme hattı yakınında 7/24 nöbet tuttuğunu kaydeden bakanlık, Jose lakaplı komutan yönetimindeki Tor-M2 roket sisteminin son 2 haftada düşmanın bir dizi saldırı ve keşif İHA'sını imha ettiğini bildirdi.
Bakanlık, aynı süre zarfında Grad ve Olha tipi çok namlulu roketatar sistemlerinden DHC'nin barışçıl kentlerine fırlatılan 4'ten fazla roketin de önlenerek imha edildiğini belirtti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.