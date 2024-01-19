https://sputniknews.com.tr/20240119/rus-topcular-ukrayna-ordusunun-kupyansktaki-rotasyonunu-bozdu-1079817104.html

Rus topçular Ukrayna ordusunun Kupyansk’taki rotasyonunu bozdu

Rus topçular Ukrayna ordusunun Kupyansk’taki rotasyonunu bozdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk istikametinde görev yapan ve Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemlerini kullanan Rus bölüklerinin, Ukrayna ordusunun... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T12:01+0300

2024-01-19T12:01+0300

2024-01-19T12:01+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

akatsiya

ukrayna

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kupyansk istikametinde özel askeri harekatın yapıldığı bölgede, Batı Askeri Grubu 1. Muhafız Tank Ordusu’nun topçu bölükleri, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemini kullanarak Ukrayna ordusunun rotasyonunu bozdu” ifadesine yer verildi.Hedefin insansız hava aracı sayesinde tespit edildiği belirtilen açıklamada, netleştirilen koordinatlara Akatsiya toplarından ateş açılarak Ukrayna’nın birkaç tekerlekli teçhizatı ile onlarca askerinin yok edildiği bildirildi.Muha lakaplı Akatsiya topçu sistemi bölüğü komutanı, “Bölüğümüzün başlıca görevi, verilen görevi zamanında yerine getirmek. Koordinatların gelmesiyle hedefin vurulması arasında en fazla iki dakikamızı alıyor. Tereddüde asla yer yok” açıklamasında bulundu.Atyomovsk yakınlarında Grad çoklu roketatarlardan Ukraynalı askerler yok edildiRusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Grad çok namlulu roketatarlardan Aryomovsk yakınlarında cephenin ön çizgisinde mevzilenen Ukraynalı asker grubunu yok ettiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “Ön çizgide müstahkem mevkiinde tespit edilen Ukrayna ordu birliğini yok etme görevini alan Grad çok namlulu roketatar bölüğümüz belirtilen bölgeye çıkarak atış pozisyonunu aldı ve verilen koordinatlara saldırı gerçekleştirdi” ifadesi kullanıldı.Ukrayna ordusunun kaybının bir askeri takım kadar olduğu kaydedilen açıklamada, hayatta kalan Ukraynalı askerlerin mevkii terk ederek kaçtığı ifade edildi. Bu noktaya giden Rus taarruz grupları müstahkem mevkii tamamen kontrol altına alarak Rus ordu birliklerine devretti.

https://sputniknews.com.tr/20240119/bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-ihasi-daha-vuruldu-1079816893.html

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