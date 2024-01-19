https://sputniknews.com.tr/20240119/osmanbey-metro-istasyonu-3-saat-kapatilacak-1079818232.html
Osmanbey metro istasyonu 3 saat kapatılacak
Osmanbey metro istasyonu 3 saat kapatılacak
Metro İstanbul, Valilik kararıyla Osmanbey metro istasyonunun bugün 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirdi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T12:39+0300
2024-01-19T12:39+0300
2024-01-19T12:39+0300
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istanbul
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valilik
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda bugün M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi.Araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240118/metro-istanbuldan-aciklama-araclarimiz-osmanbey-istasyonunda-durmayacak-1079794150.html
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istanbul, metro, kapalı, osmanbey, valilik
istanbul, metro, kapalı, osmanbey, valilik
Osmanbey metro istasyonu 3 saat kapatılacak
Metro İstanbul, Valilik kararıyla Osmanbey metro istasyonunun bugün 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirdi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda bugün M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi.
Araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.