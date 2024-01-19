https://sputniknews.com.tr/20240119/murat-kurum-istanbulun-iki-yakasinda-hayvan-yasam-alani-kuracagiz-1079822366.html

Murat Kurum: İstanbul'un iki yakasında hayvan yaşam alanı kuracağız

Murat Kurum: İstanbul'un iki yakasında hayvan yaşam alanı kuracağız

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Gaziosmanpaşa'da “Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması” programında kadınlarla bir araya geldi. Programda... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T15:03+0300

2024-01-19T15:03+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

murat kurum

istanbul

sokak hayvanları

kadın

kreş

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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Gaziosmanpaşa'da “Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması” programında kadınlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kurum “İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan; yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına; 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden, işyeri açmak isteyen kadınlara vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca proje hazırladık" dedi."Her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız"Ev Hanımı ve çalışan kadınlar için çok özel projeleri olacağını ve kadınları hayatın her alanında destekleyeceklerini söyleyen Kurum, "Hem kadınlara dair birbirinden güzel projelere imza atacağız hem de kadın yönetici ve çalışan sayımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız. Bu İstanbul'un kadınlarına sözümüzdür. Bu sizlere sözümüzdür. Bu ülke, kadınlarına çok şey borçludur. Bu yüzden biz de; İstanbul'un kadınlarının evinde, iş yerinde huzurlu olmasını, aile hayatında mutlu olmasını çok önemsiyoruz. Çok yakında, sizlere İstanbul'umuzun geleceğine yönelik projelerimizi anlatacağız. Bu projelerimizi açıkladığımızda İstanbul'un geleceği için ne kadar hazır olduğumuzu göreceksiniz. İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan; yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına; 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden işyeri açmak isteyen kadınlara vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık. Tüm bunların yanında her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız. Ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak. Kadınlarımız için 7 gün 24 saat; hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak" diye konuştu.İstanbul'da başıboş gezen yüzbinlerce sokak köpeği olduğunu söyleyen Kurum, "Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken görecek. Sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek, mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımıza ön bakımları buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında kuracağımız 2 büyük Hayvan Yaşam Alanında gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız. Burada kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız. Bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini belediye olarak tamamen biz sağlayacağız. Hep birlikte, İstanbul'umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. Biz İstanbullulara reklam değil, hizmet üreteceğiz. Son söz olarak diyorum ki; İstanbul'un yeni rotası; yeniden Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri olmaktır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240110/murat-kurum-istanbulun-trafik-sorununa-iliskin-konustu-nasil-cozulecegini-ortaya-koyacagiz-1079491042.html

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murat kurum, istanbul, sokak hayvanları, kadın, kreş