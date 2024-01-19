https://sputniknews.com.tr/20240119/kirklarelinde-turkiyeye-kacak-getirilen-12-guvercin-ele-gecirildi-1079833528.html

Kırklareli'nde Türkiye'ye kaçak getirilen 12 güvercin ele geçirildi

Kırklareli'nde Türkiye'ye kaçak getirilen 12 güvercin ele geçirildi

Kırklareli’de, Bulgaristan’dan kaçak yollarla kutu içerisinde ülkeye getirilen 12 güvercin ele geçirildi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T18:45+0300

2024-01-19T18:45+0300

2024-01-19T18:45+0300

yaşam

güvercin

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Kırklareli'nde bir otomobilin bagajında Türkiye'ye kaçak getirildiği belirlenen 12 güvercin ele geçirildi.Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yolla Türkiye'ye getirildiği iddia edilen kuşların bulunduğu aracı Lüleburgaz gişelerinde durdurdu.Aramada, aracın bagajında kutular içerisinde 12 güvercin bulundu.Kuşlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/suriyeden-kacak-yollarla-getirilen-roma-donemine-ait-tas-mozaik-tablo-yalovada-ele-gecirildi-1079265450.html

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güvercin