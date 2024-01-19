https://sputniknews.com.tr/20240119/kirklarelinde-turkiyeye-kacak-getirilen-12-guvercin-ele-gecirildi-1079833528.html
Kırklareli'nde Türkiye'ye kaçak getirilen 12 güvercin ele geçirildi
Kırklareli'nde Türkiye'ye kaçak getirilen 12 güvercin ele geçirildi
Kırklareli’de, Bulgaristan’dan kaçak yollarla kutu içerisinde ülkeye getirilen 12 güvercin ele geçirildi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T18:45+0300
2024-01-19T18:45+0300
2024-01-19T18:45+0300
yaşam
güvercin
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Kırklareli'nde bir otomobilin bagajında Türkiye'ye kaçak getirildiği belirlenen 12 güvercin ele geçirildi.Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yolla Türkiye'ye getirildiği iddia edilen kuşların bulunduğu aracı Lüleburgaz gişelerinde durdurdu.Aramada, aracın bagajında kutular içerisinde 12 güvercin bulundu.Kuşlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/suriyeden-kacak-yollarla-getirilen-roma-donemine-ait-tas-mozaik-tablo-yalovada-ele-gecirildi-1079265450.html
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güvercin
Kırklareli'nde Türkiye'ye kaçak getirilen 12 güvercin ele geçirildi
Kırklareli’de, Bulgaristan’dan kaçak yollarla kutu içerisinde ülkeye getirilen 12 güvercin ele geçirildi.
Kırklareli'nde bir otomobilin bagajında Türkiye'ye kaçak getirildiği belirlenen 12 güvercin ele geçirildi.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak yolla Türkiye'ye getirildiği iddia edilen kuşların bulunduğu aracı Lüleburgaz gişelerinde durdurdu.
Aramada, aracın bagajında kutular içerisinde 12 güvercin bulundu.
Kuşlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.