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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/israilde-netanyahu-icin-sikintilar-devam-ediyor-savas-kabinesi-cokebilir--1079832288.html
İsrail'de Netanyahu için sıkıntılar devam ediyor: Savaş kabinesi çökebilir
İsrail'de Netanyahu için sıkıntılar devam ediyor: Savaş kabinesi çökebilir
İsrail'deki Jerusalem Post gazetesi, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki Savaş Kabinesi'nin çökmeye yakın olduğunu belirtti. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T18:25+0300
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israil- filistin çatışması
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Gazetenin haberine göre, Netanyahu ile Savaş Kabinesi'nde yer alan isimler arasındaki uçurum giderek arttı. Adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir muhalif yetkili, ABD yönetiminin Başbakan Netanyahu'nun içinde bulunduğu siyasi durum nedeniyle 'ehliyetsiz olduğunun farkına vardığını' dile getirdi.Haberde, "Soru artık seçimin 2024'te yapılıp yapılmayacağı değil, 2024'te ne zaman yapılacağıdır" ifadesine yer verildi.İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, partisi her geçen gün kan kaybeden Netanyahu'ya destek giderek azalıyor.Anketler, bugün seçim olması halinde Netanyahu'nun liderliğindeki sağcı partilerden oluşan koalisyonun Mecliste hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamayacağını gösteriyor.İsrail'de 7 Ekim'in ardından Savaş Kabinesi kurulmuştu. Bu kabinede eski Savunma Bakanı ve ana muhalefet lideri Benny Gantz'ın yanı sıra çoğunluğu asker kökenli isimler yer alıyor.Savaş Kabinesi'nin dağılması, ülkedeki koalisyon hükümetinin dağılması anlamına gelmiyor ancak bu gelişmenin Netanyahu hükümetinin üzerindeki erken seçim baskısını artıracağı düşünülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240119/israil-ordusu-gazzedeki-mezarlari-acti-oluleri-bile-rahatbirakmiyorlar-1079818530.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, benyamin netanyahu, savaş, hamas, basın
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İsrail'de Netanyahu için sıkıntılar devam ediyor: Savaş kabinesi çökebilir

18:25 19.01.2024
© AA / Ronen Zvulun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AA / Ronen Zvulun
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İsrail'deki Jerusalem Post gazetesi, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki Savaş Kabinesi'nin çökmeye yakın olduğunu belirtti.
Gazetenin haberine göre, Netanyahu ile Savaş Kabinesi'nde yer alan isimler arasındaki uçurum giderek arttı. Adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir muhalif yetkili, ABD yönetiminin Başbakan Netanyahu'nun içinde bulunduğu siyasi durum nedeniyle 'ehliyetsiz olduğunun farkına vardığını' dile getirdi.
Haberde, "Soru artık seçimin 2024'te yapılıp yapılmayacağı değil, 2024'te ne zaman yapılacağıdır" ifadesine yer verildi.
İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, partisi her geçen gün kan kaybeden Netanyahu'ya destek giderek azalıyor.
Anketler, bugün seçim olması halinde Netanyahu'nun liderliğindeki sağcı partilerden oluşan koalisyonun Mecliste hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamayacağını gösteriyor.
İsrail'de 7 Ekim'in ardından Savaş Kabinesi kurulmuştu. Bu kabinede eski Savunma Bakanı ve ana muhalefet lideri Benny Gantz'ın yanı sıra çoğunluğu asker kökenli isimler yer alıyor.
Savaş Kabinesi'nin dağılması, ülkedeki koalisyon hükümetinin dağılması anlamına gelmiyor ancak bu gelişmenin Netanyahu hükümetinin üzerindeki erken seçim baskısını artıracağı düşünülüyor.
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