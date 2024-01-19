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İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Meteoroloji̇'nin 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 8 ila 10 derece düşecek. Marmara ve Ege'de 1 il için... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T12:23+0300
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yaşam
istanbul
kar
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
akom
istanbul valiliği
meteoroloji
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışlar nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.Yerlikaya, şunları kaydetti:Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.AKOM'dan uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak. Çok bulutlu bir gökyüzü olacak. Aralıklarla hafif yağmur bekleniyor.Hava soğuyacakİstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.Cumartesi kar bekleniyorCumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların İstanbul'un kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.Sıcaklıklar düşecekİstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi de beklenirken, 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Bu düşüşle beraber yer yer kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.1 il için turuncu, 10 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü19 Ocak Cuma günü için Balıkesir'de turuncu; Antalya, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova ise sarı uyarıda bulunduğunu belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
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istanbul, kar, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, akom, istanbul valiliği, meteoroloji
istanbul, kar, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, akom, istanbul valiliği, meteoroloji

İçişleri Bakanı, valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

12:23 19.01.2024
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AA
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Meteoroloji̇'nin 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 8 ila 10 derece düşecek. Marmara ve Ege'de 1 il için turuncu, 10 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise cumartesi günü kar bekleniyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışlar nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.
Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehrin kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 17 derecelere kadar çıkacak. Çok bulutlu bir gökyüzü olacak. Aralıklarla hafif yağmur bekleniyor.

Hava soğuyacak

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.
Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi kar bekleniyor

Cumartesi öğle saatlerinden itibaren pazar sabah saatlerine kadar görülecek yağışların İstanbul'un kırsal ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Sıcaklıklar düşecek

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi de beklenirken, 12-15 derecede seyreden sıcaklıklar, cumartesi gününden itibaren 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyecek. Bu düşüşle beraber yer yer kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.

1 il için turuncu, 10 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü19 Ocak Cuma günü için Balıkesir'de turuncu; Antalya, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova ise sarı uyarıda bulunduğunu belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
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