https://sputniknews.com.tr/20240119/halil-falyali-cinayeti-davasinda-karar-1079823294.html
Halil Falyalı cinayeti davasında karar
Halil Falyalı cinayeti davasında karar
Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Mustafa Söylemez'i... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T15:25+0300
2024-01-19T15:25+0300
2024-01-19T15:25+0300
türkiye
halil falyalı
dava
cinayet
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Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230711/emniyetten-halil-falyali-uyarisi-intikam-icin-dort-kisilik-infaz-ekibi-turkiyede-1073407115.html
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halil falyalı, dava, cinayet
halil falyalı, dava, cinayet
Halil Falyalı cinayeti davasında karar
Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.
Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı.
Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.