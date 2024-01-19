https://sputniknews.com.tr/20240119/halil-falyali-cinayeti-davasinda-karar-1079823294.html

Halil Falyalı cinayeti davasında karar

Halil Falyalı cinayeti davasında karar

Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Mustafa Söylemez'i... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T15:25+0300

2024-01-19T15:25+0300

2024-01-19T15:25+0300

türkiye

halil falyalı

dava

cinayet

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Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin 7 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Mustafa Söylemez'i 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Faysal Söylemez'in ise tüm suçlardan beraatına ve tahliyesine karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230711/emniyetten-halil-falyali-uyarisi-intikam-icin-dort-kisilik-infaz-ekibi-turkiyede-1073407115.html

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halil falyalı, dava, cinayet