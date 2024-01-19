https://sputniknews.com.tr/20240119/derbinin-hakemi-belli-oldu-1079813329.html
Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T10:56+0300
2024-01-19T10:56+0300
2024-01-19T11:23+0300
spor
derbi
hakem
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:Bugün:20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: Süleyman BahadırYarın:13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Ali Yılmaz21 Ocak Pazar:13.30 Tuzlaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Raşit Yorgancılar16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor: Erkan Özdamar19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı22 Ocak Pazartesi:20.00 Göztepe-Ümraniyespor: Yasin Kol
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derbi, hakem
Derbinin hakemi belli oldu
10:56 19.01.2024 (güncellendi: 11:23 19.01.2024)
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Galatasaray derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 19. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: Süleyman Bahadır
13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK: Ayberk Demirbaş
16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Fatih Tokail
19.00 Kocaelispor-Eyüpspor: Ali Yılmaz
13.30 Tuzlaspor-Altay: Adnan Deniz Kayatepe
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Raşit Yorgancılar
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor: Erkan Özdamar
19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
20.00 Göztepe-Ümraniyespor: Yasin Kol