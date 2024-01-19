https://sputniknews.com.tr/20240119/depremzedelerin-dostu-orumcek-adam-yollarda-gosterilerle-cocuklara-moral-oluyor-1079828202.html
Depremzedelerin dostu örümcek adam yollarda: Gösterilerle çocuklara moral oluyor
Depremzedelerin dostu örümcek adam yollarda: Gösterilerle çocuklara moral oluyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, 'örümcek adam' kıyafetli kişi depremzede çocukların yüzünü güldürdü. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T17:37+0300
2024-01-19T17:37+0300
2024-01-19T17:37+0300
türkiye
örümcek adam
spider man
spider-man
depremzede
malatya
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İzmir'den kente gelen Ayaz Koç, İnönü Caddesi'nde bir alışveriş merkezinde kostümü ve gösterisiyle depremzedelere moral verdi.Çocuklarla bazı yetişkinler, örümcek adam ile fotoğraf çektirdi. Koç, AA muhabirine, İzmir'de animasyon gösterileri yaptığını, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocuklara moral vermek için deprem bölgelerinde gösteriler yaptığını anlattı.Koç, şöyle devam etti:Koç, bir sonraki durağının Hatay olacağını sözlerine ekledi.
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örümcek adam, spider man, spider-man, depremzede, malatya
örümcek adam, spider man, spider-man, depremzede, malatya
Depremzedelerin dostu örümcek adam yollarda: Gösterilerle çocuklara moral oluyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, 'örümcek adam' kıyafetli kişi depremzede çocukların yüzünü güldürdü.
İzmir'den kente gelen Ayaz Koç, İnönü Caddesi'nde bir alışveriş merkezinde kostümü ve gösterisiyle depremzedelere moral verdi.
Çocuklarla bazı yetişkinler, örümcek adam ile fotoğraf çektirdi. Koç, AA muhabirine, İzmir'de animasyon gösterileri yaptığını, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocuklara moral vermek için deprem bölgelerinde gösteriler yaptığını anlattı.
"Depremden etkilenen 5 bölgede 50 gün kalarak insanlara moral oldum. Anne babalara teselli oldum, deprem o kadar kötüydü, keşke yaşanmasaydı. Adana, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Gaziantep'te kaldım. Orada yakınlarını kaybeden çocuklarla oyunlar oynadık. İnsanlar sevdi."
Koç, bir sonraki durağının Hatay olacağını sözlerine ekledi.