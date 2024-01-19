https://sputniknews.com.tr/20240119/depremzedelerin-dostu-orumcek-adam-yollarda-gosterilerle-cocuklara-moral-oluyor-1079828202.html

Depremzedelerin dostu örümcek adam yollarda: Gösterilerle çocuklara moral oluyor

Depremzedelerin dostu örümcek adam yollarda: Gösterilerle çocuklara moral oluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, 'örümcek adam' kıyafetli kişi depremzede çocukların yüzünü güldürdü. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T17:37+0300

2024-01-19T17:37+0300

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türkiye

örümcek adam

spider man

spider-man

depremzede

malatya

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İzmir'den kente gelen Ayaz Koç, İnönü Caddesi'nde bir alışveriş merkezinde kostümü ve gösterisiyle depremzedelere moral verdi.Çocuklarla bazı yetişkinler, örümcek adam ile fotoğraf çektirdi. Koç, AA muhabirine, İzmir'de animasyon gösterileri yaptığını, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocuklara moral vermek için deprem bölgelerinde gösteriler yaptığını anlattı.Koç, şöyle devam etti:Koç, bir sonraki durağının Hatay olacağını sözlerine ekledi.

türkiye

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örümcek adam, spider man, spider-man, depremzede, malatya