Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkenin ve milletin aleyhine her işte CHP ve DEM birlikte hareket ediyor

7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve ilimizle birlikte Yalova Belediye Başkan adımızı açıklamıştık, dün de Ankara'da kalan Büyükşehir ve illerimiz adaylarını açıkladık. Böylece 81 ilimizdeki adaylarımızın tamamını belirlemiş olduk. 7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve ilimizle birlikte Yalova Belediye Başkan adımızı açıklamıştık, dün de Ankara'da kalan Büyükşehir ve illerimiz adaylarını açıkladık. Böylece 81 ilimizdeki adaylarımızın tamamını belirlemiş olduk.

Yalova'da yeniden aday gösterdiğimiz mevcut belediye başkanımız Mustafa Tutuk'a başarılar diliyorum. Mustafa kardeşimizi en yüksek oyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dinlenmek yok. Yalova'da yeniden aday gösterdiğimiz mevcut belediye başkanımız Mustafa Tutuk'a başarılar diliyorum. Mustafa kardeşimizi en yüksek oyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dinlenmek yok.

Yalova 1999 depreminde en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Bu büyük yıkımın ardından Yalova küllerinden yeniden doğarak bir yenilenme yaşadı. İl olmasıyla birlikte yeniden toparlanan Yalova, ülkemizdeki en cazip illerden biri olmayı başardı. Amacımız hükümet ve belediye el ele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır. 31 Mart akşamı Türkiye Yüzyılı'na girişimizi Yalovalı kardeşlerimizle yaşayacağız. Yalova 1999 depreminde en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Bu büyük yıkımın ardından Yalova küllerinden yeniden doğarak bir yenilenme yaşadı. İl olmasıyla birlikte yeniden toparlanan Yalova, ülkemizdeki en cazip illerden biri olmayı başardı. Amacımız hükümet ve belediye el ele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaktır. 31 Mart akşamı Türkiye Yüzyılı'na girişimizi Yalovalı kardeşlerimizle yaşayacağız.

Mahalli idareler seçimleri bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemizin çehresini, modernleştirme, kalkınma istikametinde değiştirme hükümet ve belediyelerin birlikte çalışması çarpan etkisi yaratmaktadır. Mahalli idareler seçimleri bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemizin çehresini, modernleştirme, kalkınma istikametinde değiştirme hükümet ve belediyelerin birlikte çalışması çarpan etkisi yaratmaktadır.

Bunu diğerlerinin yapması mümkün değil. Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP’de bulunan illerimizde çok daha fazla oy oranıyla hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Bunu diğerlerinin yapması mümkün değil. Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP’de bulunan illerimizde çok daha fazla oy oranıyla hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz.

CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu, DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu, DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır.

CHP ve DEM'e yönelik eleştirilerimizin sebebi sömürgecilerin değirmenine su taşımalarıdır, yoksa biz herkesle konuşuruz. CHP ve DEM'e yönelik eleştirilerimizin sebebi sömürgecilerin değirmenine su taşımalarıdır, yoksa biz herkesle konuşuruz.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü partilerin elinde oyuncak olmaktır. Bu zihniyet, 18 yıl hapse mahkum olmuş bir teröristi Meclis’e taşımak için hukukun altından tünel kazmakla kalmıyor, cezaevlerindeki terör örgütü mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar. 3-5 oy fazla oy almak için hoyratça çiğnenmedik ilke bırakmadılar. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü partilerin elinde oyuncak olmaktır. Bu zihniyet, 18 yıl hapse mahkum olmuş bir teröristi Meclis’e taşımak için hukukun altından tünel kazmakla kalmıyor, cezaevlerindeki terör örgütü mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar. 3-5 oy fazla oy almak için hoyratça çiğnenmedik ilke bırakmadılar.