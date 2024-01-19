https://sputniknews.com.tr/20240119/bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-ihasi-daha-vuruldu-1079816893.html
Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı daha vuruldu
Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı daha vuruldu
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Rus hava savunma sistemlerinin üç Ukrayna insansız hava aracını (İHA) daha engellediğini belirtti. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T11:50+0300
2024-01-19T11:50+0300
2024-01-19T11:56+0300
bryansk
bryansk valiliği
aleksandr bogomaz
rusya savunma bakanlığı
iha
insansız hava aracı (iha)
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Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın hava savunma görev araçları, Pogarsk ve Uneçsk ilçelerinde olmak üzere üçUkrayna insansız hava aracını daha yok etti” diye yazdı.Söz konusu araçların uçak tipi İHA olduğunu belirten Bogomaz, olayda kimsenin etkilenmediğini ve hasarın meydana gelmediğini kaydetti.Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı bir petrol deposuna bomba attıRusya’nın Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Rus elektronik harp araçlarının müdahalesi sırasında bir petrol deposuna bomba attığını belirtti.Bryansk Valisi Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Uçak tipi insansız hava aracı, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait elektronik harp araçları tarafından engellendi. Hava hedefi imha edildiğinde Klintsi petrol deposu arazisine bomba attı” diye yazdı.Bombanın düşmesi sonucu depoda yangın çıktı. Olay yerinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler çalışıyor.Yangını söndürmek için olay yerine itfaiye treni geldiMoskova Demiryolları’ndan yapılan açıklamada, “Bryansk Bölgesi’nin Klintsi şehrindeki petrol deposunda çıkan yangını söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için itfaiye treni geldi” dendi.Trenin 120 ton su ve 5 ton köpürücü madde taşıdığı kaydedildi.Klintsi petrol deposundaki yangının 400 metrekarelik alana yayıldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240119/rusya-donetsk-halk-cumhuriyetinde-sivillerin-yasadigi-bolgede-4-ukrayna-roketi-dusuruldu-1079816682.html
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bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, rusya savunma bakanlığı, iha, insansız hava aracı (iha)
bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, rusya savunma bakanlığı, iha, insansız hava aracı (iha)
Bryansk Bölgesi’nde iki Ukrayna İHA’sı daha vuruldu
11:50 19.01.2024 (güncellendi: 11:56 19.01.2024)
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Rus hava savunma sistemlerinin üç Ukrayna insansız hava aracını (İHA) daha engellediğini belirtti.
Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın hava savunma görev araçları, Pogarsk ve Uneçsk ilçelerinde olmak üzere üçUkrayna insansız hava aracını daha yok etti” diye yazdı.
Söz konusu araçların uçak tipi İHA olduğunu belirten Bogomaz, olayda kimsenin etkilenmediğini ve hasarın meydana gelmediğini kaydetti.
Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı bir petrol deposuna bomba attı
Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Rus elektronik harp araçlarının müdahalesi sırasında bir petrol deposuna bomba attığını belirtti.
Bryansk Valisi Bogomaz, Telegram paylaşımında, “Uçak tipi insansız hava aracı, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait elektronik harp araçları tarafından engellendi. Hava hedefi imha edildiğinde Klintsi petrol deposu arazisine bomba attı” diye yazdı.
Bombanın düşmesi sonucu depoda yangın çıktı. Olay yerinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler çalışıyor.
Yangını söndürmek için olay yerine itfaiye treni geldi
Moskova Demiryolları’ndan yapılan açıklamada, “Bryansk Bölgesi’nin Klintsi şehrindeki petrol deposunda çıkan yangını söndürme çalışmalarına yardımcı olmak için itfaiye treni geldi” dendi.
Trenin 120 ton su ve 5 ton köpürücü madde taşıdığı kaydedildi.
Klintsi petrol deposundaki yangının 400 metrekarelik alana yayıldığı belirtildi.