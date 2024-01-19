https://sputniknews.com.tr/20240119/bahceliden-altinoka-tebrik-telefonu-1079807258.html
Bahçeli'den Altınok'a tebrik telefonu
Bahçeli'den Altınok'a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok’u telefonla arayarak tebrik etti. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T01:53+0300
2024-01-19T01:53+0300
2024-01-19T01:53+0300
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’u telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli'nin, Altınok’a “İnşallah Ankara’yı kazanacağız” dediği belirtilid.
https://sputniknews.com.tr/20240118/ak-partinin-ankara-adayi-bugun-aciklanacak-turgut-altinok-icin-belediye-onunde-hazirlik-yapildi-1079768014.html
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türkiye, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, devlet bahçeli
türkiye, seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, devlet bahçeli
Bahçeli'den Altınok'a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok’u telefonla arayarak tebrik etti.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’u telefonla arayarak tebrik etti.
Bahçeli'nin, Altınok’a “İnşallah Ankara’yı kazanacağız” dediği belirtilid.