https://sputniknews.com.tr/20240119/aym-uc-parti-hakkinda-kapatma-karari-verdi-1079816000.html
AYM, üç parti hakkında kapatma kararı verdi
AYM, üç parti hakkında kapatma kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T11:37+0300
2024-01-19T11:37+0300
2024-01-19T11:37+0300
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aym, anayasa mahkemesi (aym)
aym, anayasa mahkemesi (aym)
AYM, üç parti hakkında kapatma kararı verdi
Ayrıntılar geliyor
Anayasa Mahkemesi, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.