https://sputniknews.com.tr/20240119/atlas-aire-ait-kargo-ucagi-havada-alev-aldi-acil-inis-yapti-1079823532.html

Atlas Air’e ait kargo uçağı havada alev aldı, acil iniş yaptı

Atlas Air’e ait kargo uçağı havada alev aldı, acil iniş yaptı

ABD’de Atlas Air’e ait Boeing 747-8 tipi kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle havada alev alınca Miami Uluslararası Havalimanı'na... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T15:29+0300

2024-01-19T15:29+0300

2024-01-19T15:29+0300

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ABD’de Atlas Air’e ait kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra meydana gelen motor arızası nedeniyle havada alev aldı. Uçak, havada yaşanan panik anlarının ardından Miami Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Atlas Air’den yapılan açıklamada, “Mürettebat standart prosedürü başarıyla yerine getirerek havalimanına güvenle geri döndü” denildi.Öte yandan sosyal medyada uçağa ait olduğu ifade edilen görüntüde, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra dumanların ve uçağın sol tarafında alevlerin yükseldiği görüldü.Yaşanan arızaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Miami Uluslararası Havaalanı yetkilileri inişten hemen sonra Miami-Dade İtfaiye Teşkilatı'nın uçağa müdahale ettiğini ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı.Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak'ta Oregon'dan kalkışından kısa bir süre sonra acil çıkış kapısının kopması sonucu acil iniş yapmıştı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından Boeing 737-MAX 9 tipi uçaklar sıkı denetimden geçmeye başlamış, küresel havayolu şirketleri Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçakları için yere indirme kararı almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240118/japonyada-ikinci-kaza-289-kisinin-icinde-oldugu-yolcu-ucaklari-carpisti-1079766032.html

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