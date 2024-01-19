https://sputniknews.com.tr/20240119/ankarada-taksi-ucretlerine-zam-1079825315.html

Ankara'da taksi ücretlerine zam

Ankara'da taksi ücretlerine zam

Ankara'da taksi ücretlerine yüzde 50'ye yakın zam geldi. Açılış ücreti 25, kilometre ücreti 20 lira olarak belirlenirken indi-bindi ücreti ise 75 liraya çıktı... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T16:36+0300

2024-01-19T16:36+0300

2024-01-19T17:01+0300

ekonomi

zam

ankara

taksi

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Ankara’da taksilerde yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.Yeni yılla beraber Ankara’da taksi ücretlerinde fiyat düzenlemesine gidildi. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50’ye yakın zam geldi.İndi bindi ücreti 75 TL, açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti ise 20 TL olarak belirlendi.Ankara’da çalışan binlerce taksici, taksimetrelerini güncellemek için Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki taksimetre güncelleme merkezinde yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

https://sputniknews.com.tr/20240119/lpgnin-ardindan-tarih-verildi-motorine-dev-zam-geliyor-sirada-benzin-mi-var-1079811828.html

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zam, ankara, taksi