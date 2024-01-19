https://sputniknews.com.tr/20240119/aksener-inaniyorum-ki-bu-secimlerin-en-buyuk-surprizi-iyi-parti-olacak-1079826778.html
Akşener: İnanıyorum ki bu seçimlerin en büyük sürprizi İYİ Parti olacak
Akşener: İnanıyorum ki bu seçimlerin en büyük sürprizi İYİ Parti olacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerin en büyük sürprizinin İYİ Parti olacağına inandığını söyledi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T17:13+0300
2024-01-19T17:13+0300
2024-01-19T17:14+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
meral akşener
iyi parti
seçim
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Akşener, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaretinde, Samsun'un hem sanayi hem de turizm şehri olarak önemli potansiyel barındırdığını ancak yönetim tarzıyla bunların başarılamadığını gördüğünü söyledi.Türkiye'nin iki kutup arasına sıkıştırıldığını öne süren Akşener, şunları kaydetti:Türkiye'de 2017'den itibaren yeni bir sistemin kabul edildiğini belirten Akşener, "Bu sistemin değiştirilebilmesi için ittifaklar sistemi oluştu. Biz de 2018'den itibaren ittifakta yer aldık. 'Seçmenimizle bu sistemi değiştirebilir miyiz?' diye yola çıktık ama maalesef başaramadık." ifadesini kullandı.Yerel seçimlerde İYİ Parti olarak çalmayan, çaldırmayan, kayırmayan, liyakati, sosyal belediyeciliği öne koyan bir belediyecilik anlayışını, 2028'de iktidarda ne yapacaklarının örneği olması amacıyla yola çıktıklarını anlatan Akşener, "Bu dönenme iftiralarla, isnatlarla karşılaştık ama bunlara kulaklarımızı tıkadık. İnanıyorum ki bu seçimlerin en büyük sürprizi İYİ Parti olacak. Buna inandığım için de arkadaşlarımızın iddialı, inançlı olmalarını önemsiyorum. Bugüne kadar 24 ile gittim. 14 büyükşehir, 13 ilde ilçeler de dahil belediye başkan adaylarımızı açıklamış bulunuyoruz." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240117/aksener-anlayamadigim-ve-cok-da-ayipladigim-bir-bicimde-bildiri-savasi-cikti-1079743317.html
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meral akşener, iyi parti, seçim
meral akşener, iyi parti, seçim
Akşener: İnanıyorum ki bu seçimlerin en büyük sürprizi İYİ Parti olacak
17:13 19.01.2024 (güncellendi: 17:14 19.01.2024)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerin en büyük sürprizinin İYİ Parti olacağına inandığını söyledi.
Akşener, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaretinde, Samsun'un hem sanayi hem de turizm şehri olarak önemli potansiyel barındırdığını ancak yönetim tarzıyla bunların başarılamadığını gördüğünü söyledi.
Türkiye'nin iki kutup arasına sıkıştırıldığını öne süren Akşener, şunları kaydetti:
"Değerlerimiz, manevi duygularımız üzerinden oy verilen Türkiye'yi buradan çıkarıp milletimizin tercihlerinin öne çıktığı, milletimizin dinlendiği, onun verdiği oyun tartışılmadığı, yani, 'Milletimiz hangi oyu verirse başüstüne' denildiği bir sistemi oturtmak istiyoruz. Kurulma amacımız, iki yumruk arasında sıkıştırılmış, komşunun komşuya düşman edildiği Türkiye'yi bu durumdan çıkartmak için yeni bir yol, bir üçüncü yol, seçmenin, insanın odaklı olduğu, velinimet olduğu bir yolculuğu başlatmaktı."
Türkiye'de 2017'den itibaren yeni bir sistemin kabul edildiğini belirten Akşener, "Bu sistemin değiştirilebilmesi için ittifaklar sistemi oluştu. Biz de 2018'den itibaren ittifakta yer aldık. 'Seçmenimizle bu sistemi değiştirebilir miyiz?' diye yola çıktık ama maalesef başaramadık." ifadesini kullandı.
Yerel seçimlerde İYİ Parti olarak çalmayan, çaldırmayan, kayırmayan, liyakati, sosyal belediyeciliği öne koyan bir belediyecilik anlayışını, 2028'de iktidarda ne yapacaklarının örneği olması amacıyla yola çıktıklarını anlatan Akşener, "Bu dönenme iftiralarla, isnatlarla karşılaştık ama bunlara kulaklarımızı tıkadık. İnanıyorum ki bu seçimlerin en büyük sürprizi İYİ Parti olacak. Buna inandığım için de arkadaşlarımızın iddialı, inançlı olmalarını önemsiyorum. Bugüne kadar 24 ile gittim. 14 büyükşehir, 13 ilde ilçeler de dahil belediye başkan adaylarımızı açıklamış bulunuyoruz." diye konuştu.