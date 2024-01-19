https://sputniknews.com.tr/20240119/aksener-inaniyorum-ki-bu-secimlerin-en-buyuk-surprizi-iyi-parti-olacak-1079826778.html

Akşener: İnanıyorum ki bu seçimlerin en büyük sürprizi İYİ Parti olacak

Akşener: İnanıyorum ki bu seçimlerin en büyük sürprizi İYİ Parti olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerin en büyük sürprizinin İYİ Parti olacağına inandığını söyledi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T17:13+0300

2024-01-19T17:13+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

meral akşener

iyi parti

seçim

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Akşener, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaretinde, Samsun'un hem sanayi hem de turizm şehri olarak önemli potansiyel barındırdığını ancak yönetim tarzıyla bunların başarılamadığını gördüğünü söyledi.Türkiye'nin iki kutup arasına sıkıştırıldığını öne süren Akşener, şunları kaydetti:Türkiye'de 2017'den itibaren yeni bir sistemin kabul edildiğini belirten Akşener, "Bu sistemin değiştirilebilmesi için ittifaklar sistemi oluştu. Biz de 2018'den itibaren ittifakta yer aldık. 'Seçmenimizle bu sistemi değiştirebilir miyiz?' diye yola çıktık ama maalesef başaramadık." ifadesini kullandı.Yerel seçimlerde İYİ Parti olarak çalmayan, çaldırmayan, kayırmayan, liyakati, sosyal belediyeciliği öne koyan bir belediyecilik anlayışını, 2028'de iktidarda ne yapacaklarının örneği olması amacıyla yola çıktıklarını anlatan Akşener, "Bu dönenme iftiralarla, isnatlarla karşılaştık ama bunlara kulaklarımızı tıkadık. İnanıyorum ki bu seçimlerin en büyük sürprizi İYİ Parti olacak. Buna inandığım için de arkadaşlarımızın iddialı, inançlı olmalarını önemsiyorum. Bugüne kadar 24 ile gittim. 14 büyükşehir, 13 ilde ilçeler de dahil belediye başkan adaylarımızı açıklamış bulunuyoruz." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240117/aksener-anlayamadigim-ve-cok-da-ayipladigim-bir-bicimde-bildiri-savasi-cikti-1079743317.html

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meral akşener, iyi parti, seçim