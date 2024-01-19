https://sputniknews.com.tr/20240119/abdde-gaz-sizintisi-tespit-edilen-binada-siddetli-patlama-1079824765.html

ABD'de gaz sızıntısı tespit edilen binada şiddetli patlama

ABD'de gaz sızıntısı tespit edilen binada şiddetli patlama

ABD’de gaz sızıntısı tespit edilen bina ve bitişiğindeki kreşin tahliye edilmesinden yaklaşık 15 dakika sonra şiddetli patlama meydana geldi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

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Dün yerel saatle 10.00 sıralarında ABD’nin başkenti Washington DC'nin Anacostia semtinde gaz sızıntısı yaşanan bir bina ve bitişiğindeki 16 çocuğun bulunduğu kreş, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından tahliye edildi.Tahliyeden yaklaşık 15 dakika sonra binada 2 kez patlama geldi. Patlamaların ardından yangın çıkan binadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.Washington itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, etrafa saçılan molozların isabet ettiği 1 kişinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Olayda kreşin camlarının patladığı, dakikalar önce dışarı çıkarılan çocukların durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.Marketin bulunduğu bina patlamanın şiddetiyle yıkılırken, çevresindeki 2 binada da hasar meydana geldi.Yangın itfaiye ekipleri tarafından saatler sonra kontrol altına alındı.

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ABD'de gaz sızıntısı tespit edilen binada şiddetli patlama ABD'de gaz sızıntısı tespit edilen binada şiddetli patlama 2024-01-19T16:32+0300 true PT0M23S

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