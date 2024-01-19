https://sputniknews.com.tr/20240119/2023te-25-bin-883-sirket-kapandi-1079816783.html
2023'te 25 bin 883 şirket kapandı
2023'te 25 bin 883 şirket kapandı
TOBB verilerine göre, 2023 Aralık'ta 5 bin 952 şirket daha kapandı ve böylece 2023'te toplam 25 bin 883 şirket kapanmış oldu 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T12:06+0300
2024-01-19T12:06+0300
2024-01-19T12:06+0300
ekonomi
tobb
şirket
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/12/1044059204_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_3539df39fd2b2a743943f17b0b68d0a8.jpg
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, aralık ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2023'ün tamamında 25 bin 883 şirket, aralıkta ise 5 bin 952 şirket kapandı.2023’te, 2022’ye göre kapanan şirket sayısında yüzde 11,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 42,3 artış oldu. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 5,7 azalış oldu.Aralık 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 30,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,8 azalış oldu.Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 146,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 255 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 54,5 azalış gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20231228/10-avm-icin-konkordato-talebi-aralarinda-istanbul-ve-ankaradaki-alisveris-merkezleri-de-var-1079126170.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/12/1044059204_204:0:1981:1333_1920x0_80_0_0_85447b8a098e9353ed1ca1a197d01175.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tobb, şirket, ekonomi
2023'te 25 bin 883 şirket kapandı
TOBB verilerine göre, 2023 Aralık'ta 5 bin 952 şirket daha kapandı ve böylece 2023'te toplam 25 bin 883 şirket kapanmış oldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, aralık ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2023'ün tamamında 25 bin 883 şirket, aralıkta ise 5 bin 952 şirket kapandı.
2023’te, 2022’ye göre kapanan şirket sayısında yüzde 11,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 42,3 artış oldu. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 5,7 azalış oldu.
Aralık 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 30,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27 oranında arttı. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,8 azalış oldu.
Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 146,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 255 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 54,5 azalış gerçekleşti.