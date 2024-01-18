https://sputniknews.com.tr/20240118/uluslararasi-iliskiler-uzmani-bati-rusyaya-karsi-savasi-kaybetti-1079793293.html
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Batı, Rusya'ya karşı savaşı kaybetti
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Batı, Rusya'ya karşı savaşı kaybetti
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov'da çoğunluğu Fransız olan yabancı savaşçıların konuşlanma noktasını imha etmesini değerlendiren, Bruggen (Almanya)... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T17:44+0300
2024-01-18T17:44+0300
2024-01-18T17:44+0300
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov'da çoğunluğu Fransız olan yabancı savaşçıların konuşlanma noktasını imha etmesini değerlendiren, Bruggen (Almanya) Stratejik Araştırmalar ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Başkanı Radwan Kasem, Batı'nın Ukrayna'daki savaşı kaybettiğini vurguladı."Fransızlar, Rusya'ya karşı koymanın imkansız olduğunu anlamıyor mu?" sorusunu yönelten Kasem, Fransız ordusunun, tıpkı sürekli olarak yalnızca güçlü bir ordu kurma arzusundan bahsedilen ve bunun için milyarlarca euro harcanan Almanya gibi halihazırda zor günler yaşadığını, hem Paris hem de Berlin'in yeterli askeri kapasiteye sahip olmadıklarını bildiğini kaydetti.Avrupa'nın ekonomik ve askeri açıdan zayıf olduğunun, Avrupalı siyasetçilerin halklarının çıkarları doğrultusunda hareket etmediğini belirten Kasem, "Ne yazık ki Avrupa'da Nazi eğilimlerinin artmasının nedeni de budur. Tüm bu yıkıcı ve düşüncesiz politikadan kazançlı çıkan, elbette Avrupa'nın tamamen zayıflamasından faydalanan ABD'dir" diye konuştu.'Yabancılar Ukrayna'ya ideoloji için değil para için gidiyor'Diğer taraftan Sırp askeri uzman, emekli general Mitar Kovac, yabancıların Ukrayna'ya ideoloji için değil para için gittiğine dikkat çekti.Kolektif Batı'da kişisel anlamda en yüksek motivasyonun ve temel değerin para olduğunun kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Kovac, az sayıda insanın Batılı ülkelerden Ukrayna'ya neo-Nazi idealleri uğruna gittiğini kaydetti.Yakın zamana kadar Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin sayısının kayıplara rağmen çok daha fazla olduğunu, zira orada daha fazla para bulunduğunu anlatan Kovac, "Artık yurtdışından giden insan sayısı önemli ölçüde azaldı, bunda muharebe sahalarından giden ölü sayısıyla ilgili bilgiler de etkili" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/ukraynali-diplomat-caliy-natonun-dogrudan-mudahalesi-olmadan-rusyayla-bas-edemeyiz-1079785810.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, fransa, avrupa
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Batı, Rusya'ya karşı savaşı kaybetti
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov'da çoğunluğu Fransız olan yabancı savaşçıların konuşlanma noktasını imha etmesini değerlendiren, Bruggen (Almanya) Stratejik Araştırmalar ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Başkanı Radwan Kasem, Batı'nın Ukrayna'daki savaşı kaybettiğini vurguladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov'da çoğunluğu Fransız olan yabancı savaşçıların konuşlanma noktasını imha etmesini değerlendiren, Bruggen (Almanya) Stratejik Araştırmalar ve Uluslararası İlişkiler Merkezi Başkanı Radwan Kasem, Batı'nın Ukrayna'daki savaşı kaybettiğini vurguladı.
"Fransızlar, Rusya'ya karşı koymanın imkansız olduğunu anlamıyor mu?" sorusunu yönelten Kasem, Fransız ordusunun, tıpkı sürekli olarak yalnızca güçlü bir ordu kurma arzusundan bahsedilen ve bunun için milyarlarca euro harcanan Almanya gibi halihazırda zor günler yaşadığını, hem Paris hem de Berlin'in yeterli askeri kapasiteye sahip olmadıklarını bildiğini kaydetti.
Avrupa'nın ekonomik ve askeri açıdan zayıf olduğunun, Avrupalı siyasetçilerin halklarının çıkarları doğrultusunda hareket etmediğini belirten Kasem, "Ne yazık ki Avrupa'da Nazi eğilimlerinin artmasının nedeni de budur. Tüm bu yıkıcı ve düşüncesiz politikadan kazançlı çıkan, elbette Avrupa'nın tamamen zayıflamasından faydalanan ABD'dir" diye konuştu.
'Yabancılar Ukrayna'ya ideoloji için değil para için gidiyor'
Diğer taraftan Sırp askeri uzman, emekli general Mitar Kovac, yabancıların Ukrayna'ya ideoloji için değil para için gittiğine dikkat çekti.
Kolektif Batı'da kişisel anlamda en yüksek motivasyonun ve temel değerin para olduğunun kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Kovac, az sayıda insanın Batılı ülkelerden Ukrayna'ya neo-Nazi idealleri uğruna gittiğini kaydetti.
Yakın zamana kadar Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin sayısının kayıplara rağmen çok daha fazla olduğunu, zira orada daha fazla para bulunduğunu anlatan Kovac, "Artık yurtdışından giden insan sayısı önemli ölçüde azaldı, bunda muharebe sahalarından giden ölü sayısıyla ilgili bilgiler de etkili" ifadelerini kullandı.