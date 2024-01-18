https://sputniknews.com.tr/20240118/ukraynali-generalden-itiraf-ukraynalilari-kandirmaya-calisiyor-1079785640.html
Ukraynalı generalden itiraf: Ukraynalıları kandırmaya çalışıyorlar
Ukraynalı generalden itiraf: Ukraynalıları kandırmaya çalışıyorlar
Ukraynalı general Sergey Krivonos, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in idaresinin halkı kandırmaya çalışarak popülizm yaydığını belirtti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T14:56+0300
2024-01-18T14:56+0300
2024-01-18T14:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
mühimmat
askeri yardım
avrupa
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukraynalı general Sergey Krivonos, Newsroom kanalına açıklamasında, Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Batı’dan silah yardımının kesilmesi durumunda Ukraynalı askerlerin kürekle savaşmak zorunda kalacağı yönündeki ifadesini değerlendirdi.Krivonos, “Bay Kuleba’nın sözleri muazzam. Şöyle bir sorum var: Ukrayna’nın tüm vatandaşlarına mühimmat olarak kürek mi temin edildi? Evet kürek silahtır ve kürekle çok sayıda hendek kazabilirsiniz. Lakin kürek meselesi, milyar ağaç meselesine benziyor. Yani bu saf bir popülizmden başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.Batı yardımlarının azalmasıyla mühimmat sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusu, mühimmata erişim konusunda tamamen Batı'ya bel bağlamış durumda.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Batı'nın askeri yardımının sona ermesi halinde uygulamaya koyabilecekleri bir B planları bulunmadığını itiraf etmişti.Yakın zamanda konuşan Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Ukrayna’ya sağlayacakları yeni askeri yardım paketinde helikopter, top, mühimmat ve füzelerin bulunacağını belirtmişti.Yeni pakette mühimmat, obüsler, 155 milimetre top mermileri, tanksavar silahlar, hava savunma füzeleri, havan topları, arazi araçları, el bombaları, helikopterler, insansız hava araçları, jeneratörler, iletişim araçları, kişisel kış ekipmanı ve füzelerin yer aldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-senator-perrin-bir-yilda-urettigimiz-mermileri-ukrayna-ordusu-3-gunde-tuketiyor-1079781678.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, mühimmat, askeri yardım, avrupa, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, mühimmat, askeri yardım, avrupa, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Ukraynalı generalden itiraf: Ukraynalıları kandırmaya çalışıyorlar
14:56 18.01.2024 (güncellendi: 14:57 18.01.2024)
Ukraynalı general Sergey Krivonos, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in idaresinin halkı kandırmaya çalışarak popülizm yaydığını belirtti.
Ukraynalı general Sergey Krivonos, Newsroom kanalına açıklamasında, Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın
Batı’dan silah yardımının kesilmesi durumunda Ukraynalı askerlerin kürekle savaşmak zorunda kalacağı yönündeki ifadesini değerlendirdi.
Krivonos, “Bay Kuleba’nın sözleri muazzam. Şöyle bir sorum var: Ukrayna’nın tüm vatandaşlarına mühimmat olarak kürek mi temin edildi? Evet kürek silahtır ve kürekle çok sayıda hendek kazabilirsiniz. Lakin kürek meselesi, milyar ağaç meselesine benziyor. Yani bu saf bir popülizmden başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.
Batı yardımlarının azalmasıyla mühimmat sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusu, mühimmata erişim konusunda tamamen Batı'ya bel bağlamış durumda.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Batı'nın askeri yardımının sona ermesi halinde uygulamaya koyabilecekleri bir B planları bulunmadığını itiraf etmişti.
Yakın zamanda konuşan Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Ukrayna’ya sağlayacakları yeni askeri yardım paketinde helikopter, top, mühimmat ve füzelerin bulunacağını belirtmişti.
Yeni pakette mühimmat, obüsler, 155 milimetre top mermileri, tanksavar silahlar, hava savunma füzeleri, havan topları, arazi araçları, el bombaları, helikopterler, insansız hava araçları, jeneratörler, iletişim araçları, kişisel kış ekipmanı ve füzelerin yer aldığı belirtildi.