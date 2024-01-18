https://sputniknews.com.tr/20240118/ukraynali-generalden-itiraf-ukraynalilari-kandirmaya-calisiyor-1079785640.html

Ukraynalı generalden itiraf: Ukraynalıları kandırmaya çalışıyorlar

Ukraynalı generalden itiraf: Ukraynalıları kandırmaya çalışıyorlar

Ukraynalı general Sergey Krivonos, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in idaresinin halkı kandırmaya çalışarak popülizm yaydığını belirtti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T14:56+0300

2024-01-18T14:56+0300

2024-01-18T14:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

mühimmat

askeri yardım

avrupa

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Ukraynalı general Sergey Krivonos, Newsroom kanalına açıklamasında, Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Batı’dan silah yardımının kesilmesi durumunda Ukraynalı askerlerin kürekle savaşmak zorunda kalacağı yönündeki ifadesini değerlendirdi.Krivonos, “Bay Kuleba’nın sözleri muazzam. Şöyle bir sorum var: Ukrayna’nın tüm vatandaşlarına mühimmat olarak kürek mi temin edildi? Evet kürek silahtır ve kürekle çok sayıda hendek kazabilirsiniz. Lakin kürek meselesi, milyar ağaç meselesine benziyor. Yani bu saf bir popülizmden başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.Batı yardımlarının azalmasıyla mühimmat sıkıntısı yaşayan Ukrayna ordusu, mühimmata erişim konusunda tamamen Batı'ya bel bağlamış durumda.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Batı'nın askeri yardımının sona ermesi halinde uygulamaya koyabilecekleri bir B planları bulunmadığını itiraf etmişti.Yakın zamanda konuşan Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Ukrayna’ya sağlayacakları yeni askeri yardım paketinde helikopter, top, mühimmat ve füzelerin bulunacağını belirtmişti.Yeni pakette mühimmat, obüsler, 155 milimetre top mermileri, tanksavar silahlar, hava savunma füzeleri, havan topları, arazi araçları, el bombaları, helikopterler, insansız hava araçları, jeneratörler, iletişim araçları, kişisel kış ekipmanı ve füzelerin yer aldığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240118/fransiz-senator-perrin-bir-yilda-urettigimiz-mermileri-ukrayna-ordusu-3-gunde-tuketiyor-1079781678.html

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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, mühimmat, askeri yardım, avrupa, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba