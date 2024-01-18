Esir alınmadılar, ya da bu konuda bir bilgim yok. Fransız paralı askerler farklı kesimlerden oluşuyor ve aynı zamanda Fransızca konuşan Kanadalı paralı askerleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunlar genel olarak radikal milliyetçi çevrelerden geliyor ve burada, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda verilen bedelleri ödetme yönündeki acınası hayali gerçekleştirme fırsatını görüyorlar. Yani bunlar açıkca Nazidir, Hitlercidir ve Paris ve Lyon'da sahip oldukları eğitim salonlarından yeni militanların gönderilmesini rahatlıkla organize edebilirler.

Kısacası, bunlar sporla uğraşan palyaçolardan, uyuşturucu bağımlılarından oluşan bir ekip ve bazıları Afganistan ya da Afrika’daki savaşlardan savaş tecrübesine sahip. Savaşanların sayısı çok sınırlı, çünkü Ukraynaca veya Rusça dillerine pek hakim değiller. Bu nedenle çoğunlukla yedekte tutulurlar. Özellikle cepheye, temas hattına gidenlerin çoğu yaralandı veya öldürüldü.

Yine de bizim için tehdit oluşturuyorlar. Ancak bunlar, herhangi bir büyük yapı yaratma yeteneğine sahip olmayan, zayıf entelektüel malzemelerdir. Sadece yok olmaya mahkum aptal et parçalarıdır. Bazılarını şahsen tanıyorum; hatta Fransızca dilinde bile herhangi bir düşünceyi ifade etmekte zorlanıyorlar."