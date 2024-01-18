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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/rusya-gazzedeki-rehinelerin-serbest-birakilmasi-onceligimiz-1079761084.html
Rusya: Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması önceliğimiz
Rusya: Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması önceliğimiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas temsilcileriyle görüşmeler sırasında, Gazze Şeridi’ndeki rehinelerin serbest bırakılması konusunun... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T00:18+0300
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israil- filistin çatışması
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rusya dışişleri bakanlığı
mihail bogdanov
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
esir
rehine
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Gazze Şeridi’nde rehine tutulan Rusya vatandaşı Aleksandr Lobanov’un yakınlarıyla görüştü.Bogdanov, “Bu önemli insani konu, Hamas’ın siyasi kanadıve bazı Ortadoğu ülkelerinin temsilcileriyle görüşmelerimizde önceliklerden biri” şeklinde konuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Lobanov’un serbest bırakılması için Rus diplomatların çabaları hakkında yakınlarına bilgi verildiği aktarıldı. Gazze Şeridi’nde tutulan yurttaşların serbest bırakılması yönünde yapılan çalışmaların artık beklenen sonuçlar verdiği ve devam ettirileceği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-balistik-fuzesi-vuruldu-1079758410.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, esir, rehine, rehine krizi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, esir, rehine, rehine krizi

Rusya: Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması önceliğimiz

00:18 18.01.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinMihail Bogdanov
Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas temsilcileriyle görüşmeler sırasında, Gazze Şeridi’ndeki rehinelerin serbest bırakılması konusunun Moskova için öncelik olduğunu, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Gazze Şeridi’nde rehine tutulan Rusya vatandaşı Aleksandr Lobanov’un yakınlarıyla görüştü.
Bogdanov, “Bu önemli insani konu, Hamas’ın siyasi kanadıve bazı Ortadoğu ülkelerinin temsilcileriyle görüşmelerimizde önceliklerden biri” şeklinde konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Lobanov’un serbest bırakılması için Rus diplomatların çabaları hakkında yakınlarına bilgi verildiği aktarıldı. Gazze Şeridi’nde tutulan yurttaşların serbest bırakılması yönünde yapılan çalışmaların artık beklenen sonuçlar verdiği ve devam ettirileceği ifade edildi.
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