https://sputniknews.com.tr/20240118/rusya-gazzedeki-rehinelerin-serbest-birakilmasi-onceligimiz-1079761084.html
Rusya: Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması önceliğimiz
Rusya: Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması önceliğimiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas temsilcileriyle görüşmeler sırasında, Gazze Şeridi’ndeki rehinelerin serbest bırakılması konusunun... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T00:18+0300
2024-01-18T00:18+0300
2024-01-18T00:18+0300
israil- filistin çatışması
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esir
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Gazze Şeridi’nde rehine tutulan Rusya vatandaşı Aleksandr Lobanov’un yakınlarıyla görüştü.Bogdanov, “Bu önemli insani konu, Hamas’ın siyasi kanadıve bazı Ortadoğu ülkelerinin temsilcileriyle görüşmelerimizde önceliklerden biri” şeklinde konuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Lobanov’un serbest bırakılması için Rus diplomatların çabaları hakkında yakınlarına bilgi verildiği aktarıldı. Gazze Şeridi’nde tutulan yurttaşların serbest bırakılması yönünde yapılan çalışmaların artık beklenen sonuçlar verdiği ve devam ettirileceği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesinde-iki-ukrayna-balistik-fuzesi-vuruldu-1079758410.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, esir, rehine, rehine krizi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, esir, rehine, rehine krizi
Rusya: Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması önceliğimiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Hamas temsilcileriyle görüşmeler sırasında, Gazze Şeridi’ndeki rehinelerin serbest bırakılması konusunun Moskova için öncelik olduğunu, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Gazze Şeridi’nde rehine tutulan Rusya vatandaşı Aleksandr Lobanov’un yakınlarıyla görüştü.
Bogdanov, “Bu önemli insani konu, Hamas’ın siyasi kanadıve bazı Ortadoğu ülkelerinin temsilcileriyle görüşmelerimizde önceliklerden biri” şeklinde konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Lobanov’un serbest bırakılması için Rus diplomatların çabaları hakkında yakınlarına bilgi verildiği aktarıldı. Gazze Şeridi’nde tutulan yurttaşların serbest bırakılması yönünde yapılan çalışmaların artık beklenen sonuçlar verdiği ve devam ettirileceği ifade edildi.