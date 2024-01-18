https://sputniknews.com.tr/20240118/rus-uzman-abdnin-eylemleri-ortadogudaki-barisa-karsidir-1079795735.html
Rus uzman: ABD'nin eylemleri Ortadoğu'daki barışa karşıdır
Rus uzman: ABD'nin eylemleri Ortadoğu'daki barışa karşıdır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Filistinlileri korumaya yönelik ortak tutum çağrısını değerlendiren Rus uzman Blohin, ABD yönetiminin daha önce de olduğu gibi... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T18:21+0300
2024-01-18T18:21+0300
2024-01-18T18:21+0300
dünya
abd
ortadoğu
hakan fidan
konstantin blohin
s-400
barack obama
eymen es-safedi
ürdün
nato
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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Amman'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Filistinlileri korumaya yönelik ortak bir tutum sergileme çağrısında bulundu. Aksi takdirde Filistin krizine benzer bir krizin yakında başka bir Müslüman ülkeyi de sarsabileceğine dikkat çeken Fidan, “Bu krizin barışçıl yollarla çözülmesi için her türlü çaba gösterilmeli” diye konuşmuştu.Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacısı, siyaset bilimci Konstantin Blohin, Sputnik’e demecinde Fidan’ın bu çağrısını değerlendirdi. ABD yönetiminin daha önce de olduğu gibi Türkiye’nin çağrılarına kulak vermeyeceğini vurgulayan Blohin, “Fidan'ın çağrısı açık ve öncelikle Ortadoğu'da hegemon olmaya çalışan ama aslında bölgede barışa karşı hareket edenlere, yani ABD’ye yönelik olduğu belli. Amerikalıların, bir NATO ülkesi olmasına rağmen Türkiye'ye kulak vermesi pek mümkün görünmüyor. Washington'un Ankara'ya yönelik iddiaları söz konusu, örneğin ABD'den gelen tehditleri dikkate almadan Rusya'dan S-400 satın almış olması konusunda. Ayrıca Barack Obama yönetimi sırasında Türk hükümetini devirmeye yönelik girişimlerini hatırlamak ta yeterli” diye konuştu.Tüm Ortadoğu'nun Gazze'deki yıkıcı eylemleri nedeniyle ABD’den nefret ettiğini kaydeden Blohin, şöyle konuştu:ABD’nin Ortadoğu’daki politikasını değiştirmeyeceğine ve İsrail'i desteklemeye devam edeceğine inanan Blohin, Gazze için barış beklenemeyeceğinin altını çizdi.Rus uzman, “Amerikalılar genel olarak Ortadoğu'yu, özellikle de hidrokarbon bakımından zengin olan BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi bölgeleri her zaman kontrol altında tutmaya meyilliydi. Washington, İran gibi devletlerin azami ölçüde zayıflatılması için İsrail'in güvenliği ile ilgileniyor. Gazze'deki durum ağır olmaya devam edecek. Ama eğer ABD’nin bir sonraki başkanı (Donald) Trump olursa İsrail'e destek daha da artacak, İran’a yönelik baskı da artacak” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/abd-ingiliz-gucleri-yemendeki-bazi-kentlere-hava-saldirisi-duzenledi-1079791965.html
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Tatiana Şuvalova
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abd, ortadoğu, hakan fidan, konstantin blohin, s-400, barack obama, eymen es-safedi, ürdün, nato
abd, ortadoğu, hakan fidan, konstantin blohin, s-400, barack obama, eymen es-safedi, ürdün, nato
Rus uzman: ABD'nin eylemleri Ortadoğu'daki barışa karşıdır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Filistinlileri korumaya yönelik ortak tutum çağrısını değerlendiren Rus uzman Blohin, ABD yönetiminin daha önce de olduğu gibi Türkiye’nin çağrılarına kulak vermeyeceğini belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Amman'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Filistinlileri korumaya yönelik ortak bir tutum sergileme çağrısında bulundu. Aksi takdirde Filistin krizine benzer bir krizin yakında başka bir Müslüman ülkeyi de sarsabileceğine dikkat çeken Fidan, “Bu krizin barışçıl yollarla çözülmesi için her türlü çaba gösterilmeli” diye konuşmuştu.
Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacısı, siyaset bilimci Konstantin Blohin, Sputnik’e demecinde Fidan’ın bu çağrısını değerlendirdi.
ABD yönetiminin daha önce de olduğu gibi Türkiye’nin çağrılarına kulak vermeyeceğini vurgulayan Blohin, “Fidan'ın çağrısı açık ve öncelikle Ortadoğu'da hegemon olmaya çalışan ama aslında bölgede barışa karşı hareket edenlere, yani ABD’ye yönelik olduğu belli. Amerikalıların, bir NATO ülkesi olmasına rağmen Türkiye'ye kulak vermesi pek mümkün görünmüyor. Washington'un Ankara'ya yönelik iddiaları söz konusu, örneğin ABD'den gelen tehditleri dikkate almadan Rusya'dan S-400 satın almış olması konusunda. Ayrıca Barack Obama yönetimi sırasında Türk hükümetini devirmeye yönelik girişimlerini hatırlamak ta yeterli” diye konuştu.
Tüm Ortadoğu'nun Gazze'deki yıkıcı eylemleri nedeniyle ABD’den nefret ettiğini kaydeden Blohin, şöyle konuştu:
Artık Ortadoğu'daki neredeyse tüm Arap ülkeleri Yemen'e saldırması, Filistin’e karşı İsrail’i desteklemesi ve genelde ‘hediyelik eşya dükkanındaki boğa’ gibi davranması nedeniyle ABD'den nefret ediyor. Ancak ABD dünyaya, özellikle de Arap dünyasına kimin patron olduğunu açıkça göstermek için her şeyi göze almış durumda. Sonuçta son zamanlarda birçok Arap ülkesi ABD’ye sırt çevirerek Rusya'ya yöneldi. Başkan Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'da nasıl karşılandığını hatırlamak yeterli.
ABD’nin Ortadoğu’daki politikasını değiştirmeyeceğine ve İsrail'i desteklemeye devam edeceğine inanan Blohin, Gazze için barış beklenemeyeceğinin altını çizdi.
Rus uzman, “Amerikalılar genel olarak Ortadoğu'yu, özellikle de hidrokarbon bakımından zengin olan BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi bölgeleri her zaman kontrol altında tutmaya meyilliydi. Washington, İran gibi devletlerin azami ölçüde zayıflatılması için İsrail'in güvenliği ile ilgileniyor. Gazze'deki durum ağır olmaya devam edecek. Ama eğer ABD’nin bir sonraki başkanı (Donald) Trump olursa İsrail'e destek daha da artacak, İran’a yönelik baskı da artacak” vurgusunu yaptı.