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Mısır, Kızıldeniz’deki durum nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan geçişlere zam yaptı
Mısır, Kızıldeniz’deki durum nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan geçişlere zam yaptı
Mısır Senatosu Maliye ve Ekonomi Komitesi’nin üyesi Ahmed Samir, Kızıldeniz’deki durum nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan geçiş ücretine getirilen zammın tüm... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T16:01+0300
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Mısır Senatosu Maliye ve Ekonomi Komitesi’nin üyesi Ahmed Samir, Kızıldeniz’deki durum nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan geçiş ücretine getirilen zammın tüm kayıpları telafi etmediğini belirtti.Süveyş Kanalı’ndan gemi geçişinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azalma var. Gelirlerde ani düşüş yaşayan Mısır, döviz sıkıntısı çekmeye başladı. Bu hafta Süveyş Kanalı’ndan geçiş ücretlerine yüzde 5 ila 15 zam getirildi.Mısırlı Senatör Ahmed Samir, Sputnik’e açıklamasında, “Süveyş Kanalı, Mısır ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı. Şimdi, mevcut ekonomik kriz ve paralel döviz pazarının varlığı bağlamında, döviz kaynaklarından biri olarak önem daha da arttı” ifadesini kullandı.Samir, “Tarifelerdeki artış tüm kayıpları değil, yalnızca bir kısmını telafi ediyor” diye kaydetti.Ortadoğu'nun en kalabalık ülkesi olan Mısır, Süveyş Kanalı’ndan elde edilen gelirlerin düşmesi nedeniyle IMF ile 3 milyar dolarlık mevcut yarım paketinin en az iki kat artırılması için müzakereleri başlattı.Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/kizildeniz-krizi-cinden-avrupaya-konteyner-tasima-fiyati-dort-katina-cikti-1079782953.html
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ortadoğu, kızıldeniz, yemen, husiler, israil, israil-filistin, mısır, abd, süveyş kanalı
ortadoğu, kızıldeniz, yemen, husiler, israil, israil-filistin, mısır, abd, süveyş kanalı

Mısır, Kızıldeniz’deki durum nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan geçişlere zam yaptı

16:01 18.01.2024
© AP PhotoSüveyş Kanalı gemi nakliye geçiş
Süveyş Kanalı gemi nakliye geçiş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AP Photo
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Mısır Senatosu Maliye ve Ekonomi Komitesi’nin üyesi Ahmed Samir, Kızıldeniz’deki durum nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan geçiş ücretine getirilen zammın tüm kayıpları telafi etmediğini belirtti.
Mısır Senatosu Maliye ve Ekonomi Komitesi’nin üyesi Ahmed Samir, Kızıldeniz’deki durum nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan geçiş ücretine getirilen zammın tüm kayıpları telafi etmediğini belirtti.
Süveyş Kanalı’ndan gemi geçişinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azalma var. Gelirlerde ani düşüş yaşayan Mısır, döviz sıkıntısı çekmeye başladı. Bu hafta Süveyş Kanalı’ndan geçiş ücretlerine yüzde 5 ila 15 zam getirildi.
Mısırlı Senatör Ahmed Samir, Sputnik’e açıklamasında, “Süveyş Kanalı, Mısır ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı. Şimdi, mevcut ekonomik kriz ve paralel döviz pazarının varlığı bağlamında, döviz kaynaklarından biri olarak önem daha da arttı” ifadesini kullandı.
Samir, “Tarifelerdeki artış tüm kayıpları değil, yalnızca bir kısmını telafi ediyor” diye kaydetti.
Ortadoğu'nun en kalabalık ülkesi olan Mısır, Süveyş Kanalı’ndan elde edilen gelirlerin düşmesi nedeniyle IMF ile 3 milyar dolarlık mevcut yarım paketinin en az iki kat artırılması için müzakereleri başlattı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Yemen Husi Kızıldeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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Kızıldeniz krizi: Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
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