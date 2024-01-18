https://sputniknews.com.tr/20240118/konyadaki-bir-mekanda-calisanlara-sinirlenen-musteri-is-makinesiyle-restorani-yikti-1079786541.html
Konya'daki bir mekanda çalışanlara sinirlenen müşteri iş makinesiyle restoranı yıktı
Konya'daki bir mekanda çalışanlara sinirlenen müşteri iş makinesiyle restoranı yıktı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, restoran çalışanlarına sinirlenen operatör, iş makinesiyle restoran ve önündeki büfe ile çardağı yıktığı gerekçesiyle gözaltına... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T15:09+0300
2024-01-18T15:09+0300
2024-01-18T15:09+0300
türkiye
konya
iş makinesi
yıkım
restoran
büfe
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Beyşehir-Antalya kara yolunda bulunan bir restorana gece müşteri olarak gelen iş makinesi operatörü İ.K. ile restorandakiler arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı.Öfkelenen İ.K. mekandan ayrıldıktan sonra gece yarısı çalıştığı kuruma ait iş makinesiyle kapalı olan restorana geldiği ve iş makinesi kepçesiyle tesise vurmaya başlayarak tesisin ana bina ve müştemilatındaki restoranı yerle bir ettiği belirtildi.Restoranın ana binasında uyuyanlar çıkan sesler üzerine endişeyle dışarı kaçarken ihbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Şikayet üzerine iş makinesi operatörü İ.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.İşletme Şefi Suat Günay gazetecilere, yaşanan olayın iş yerinde alkol alan bir müşterileri tarafından yapıldığını belirterek, "Restoranda içti içti, sonra çalıştığı kurumun kepçesiyle burayı yıkmış" dedi.Günay olayın yaşandığı anlarda kapalı olan iş yerinin ana binasında yatılı kalanlar bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:
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konya, iş makinesi, yıkım, restoran, büfe
konya, iş makinesi, yıkım, restoran, büfe
Konya'daki bir mekanda çalışanlara sinirlenen müşteri iş makinesiyle restoranı yıktı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, restoran çalışanlarına sinirlenen operatör, iş makinesiyle restoran ve önündeki büfe ile çardağı yıktığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Beyşehir-Antalya kara yolunda bulunan bir restorana gece müşteri olarak gelen iş makinesi operatörü İ.K. ile restorandakiler arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı.
Öfkelenen İ.K. mekandan ayrıldıktan sonra gece yarısı çalıştığı kuruma ait iş makinesiyle kapalı olan restorana geldiği ve iş makinesi kepçesiyle tesise vurmaya başlayarak tesisin ana bina ve müştemilatındaki restoranı yerle bir ettiği belirtildi.
Restoranın ana binasında uyuyanlar çıkan sesler üzerine endişeyle dışarı kaçarken ihbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Şikayet üzerine iş makinesi operatörü İ.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
İşletme Şefi Suat Günay gazetecilere, yaşanan olayın iş yerinde alkol alan bir müşterileri tarafından yapıldığını belirterek, "Restoranda içti içti, sonra çalıştığı kurumun kepçesiyle burayı yıkmış" dedi.
Günay olayın yaşandığı anlarda kapalı olan iş yerinin ana binasında yatılı kalanlar bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:
Herkes sesi duyunca can havliyle kaçmış. Çok şükür ölü, yaralı yok. İki masa arasında tartışma oldu o kadar. Herkes gittikten sonra gelmiş yıkmış. Ağız tartışması var. Sonra gitti, bir şey yoktu. Buraları iş makinesiyle 5 dakikada yıktı, sonra tekrar gitti. Kendisinden şikayetçi olduk, yakalandı. Burada yıkıma uğrayan salon, restoranın lavabosu, çardak ve iş yeri önündeki büfe var.