https://sputniknews.com.tr/20240118/kayseride-deprem-1079767661.html
Kayseri'de deprem
Kayseri'de deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T09:19+0300
2024-01-18T09:19+0300
2024-01-18T09:56+0300
türkiye
deprem
kayseri
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.Saat 09.05'te meydana gelen deprem 18,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/izmir-depremi-ile-ilgili-tsunami-hesaplamasi-zorunda-kalacagiz-diyerek-duyurdu-1079696740.html
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deprem, kayseri
Kayseri'de deprem
09:19 18.01.2024 (güncellendi: 09:56 18.01.2024)
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 09.05'te meydana gelen deprem 18,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.