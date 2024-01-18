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Kayseri'de deprem
Kayseri'de deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.Saat 09.05'te meydana gelen deprem 18,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/izmir-depremi-ile-ilgili-tsunami-hesaplamasi-zorunda-kalacagiz-diyerek-duyurdu-1079696740.html
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deprem, kayseri
deprem, kayseri

Kayseri'de deprem

09:19 18.01.2024 (güncellendi: 09:56 18.01.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© İHA
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 09.05'te meydana gelen deprem 18,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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