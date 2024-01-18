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https://sputniknews.com.tr/20240118/kayak-merkezinde-kar-hortumu-olustu-1079770008.html
Kayak merkezinde kar hortumu oluştu
Kayak merkezinde kar hortumu oluştu
ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan bir kayak merkezinde kar hortumu meydana geldi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Breckenridge Kayak Merkezi'nde kar hortumu meydana geldi.Kar hortumuna şahit olan ziyaretçiler, doğa olayını izledi.Bazı ziyaretçiler ise meydana gelen kar hortumunu kaydetti.
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Kayak merkezinde kar hortumu oluştu
Kayak merkezinde kar hortumu oluştu
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video, hortum, abd, colorado, kayak merkezi, видео
video, hortum, abd, colorado, kayak merkezi, видео

Kayak merkezinde kar hortumu oluştu

10:59 18.01.2024
© İHA
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ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan bir kayak merkezinde kar hortumu meydana geldi.
ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Breckenridge Kayak Merkezi'nde kar hortumu meydana geldi.

Kar hortumuna şahit olan ziyaretçiler, doğa olayını izledi.

Bazı ziyaretçiler ise meydana gelen kar hortumunu kaydetti.
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