https://sputniknews.com.tr/20240118/kayak-merkezinde-kar-hortumu-olustu-1079770008.html
Kayak merkezinde kar hortumu oluştu
Kayak merkezinde kar hortumu oluştu
ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan bir kayak merkezinde kar hortumu meydana geldi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T10:59+0300
2024-01-18T10:59+0300
2024-01-18T10:59+0300
dünya
video
hortum
abd
colorado
kayak merkezi
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ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Breckenridge Kayak Merkezi'nde kar hortumu meydana geldi.Kar hortumuna şahit olan ziyaretçiler, doğa olayını izledi.Bazı ziyaretçiler ise meydana gelen kar hortumunu kaydetti.
colorado
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Kayak merkezinde kar hortumu oluştu
Kayak merkezinde kar hortumu oluştu
2024-01-18T10:59+0300
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PT0M34S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, hortum, abd, colorado, kayak merkezi, видео
video, hortum, abd, colorado, kayak merkezi, видео
Kayak merkezinde kar hortumu oluştu
ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan bir kayak merkezinde kar hortumu meydana geldi.
ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Breckenridge Kayak Merkezi'nde kar hortumu meydana geldi.
Kar hortumuna şahit olan ziyaretçiler, doğa olayını izledi.
Bazı ziyaretçiler ise meydana gelen kar hortumunu kaydetti.