https://sputniknews.com.tr/20240118/israilden-doktorlara-cagri-bm-komisyonuyla-isbirligi-yapmayin-1079774690.html

İsrail'den doktorlara çağrı: BM komisyonuyla işbirliği yapmayın

İsrail'den doktorlara çağrı: BM komisyonuyla işbirliği yapmayın

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, hükümetin doktorlardan Hamas'ın 7 Ekim saldırısını soruşturan BM yetkilileriyle işbirliği yapmamalarını... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T11:04+0300

2024-01-18T11:04+0300

2024-01-18T11:04+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

hastane

doktor

birleşmiş milletler (bm)

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ABD merkezli NBC News televizyonuna demeç veren Hayat, 7 Ekim'deki Hamas saldırısını soruşturan BM komisyonunun başında 3 'ünlü antisemitist' bulunduğunu öne sürerek "Doktorlardan BM yetkilileriyle işbirliği yapmamaları talep edildi" dedi.Söz konusu 3 kişi arasında özellikle 2008-2014 yılları arasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Güney Afrikalı Navanethem Pillay'ın olduğunu kaydeden Hayat, komisyonun soruşturma yürütmesi için açıkça belirlenmiş bir zaman dilimi olmamasının da rahatsızlık yarattığını dile getirdi.Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın duyurduğu Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı kapsamında 7 Ekim'de İsrail, Gazze Şeridi'nden benzeri görülmemiş büyüklükte bir roket saldırısına maruz kalmıştı. Ardından Kassam Tugayları'nın savaşçıları İsrail'in güneyindeki sınır bölgelerine girerek hem askerlere hem de sivillere ateş açmış ve 200'den fazla kişiyi rehin almıştı.İsrail makamlarının verilerine göre 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda İsrail tarafından yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybederken, 5 binden fazla kişinin de yaralandı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı ise dün itibarıyla 24 bin 448'e, yaralı sayısı da 61 bin 504'e yükselmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240117/bm-genel-sekreteri-guterresten-iki-devletli-cozum-cagrisi-1079742615.html

israil

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, hastane, doktor, birleşmiş milletler (bm)