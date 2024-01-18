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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/israilden-doktorlara-cagri-bm-komisyonuyla-isbirligi-yapmayin-1079774690.html
İsrail'den doktorlara çağrı: BM komisyonuyla işbirliği yapmayın
İsrail'den doktorlara çağrı: BM komisyonuyla işbirliği yapmayın
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, hükümetin doktorlardan Hamas'ın 7 Ekim saldırısını soruşturan BM yetkilileriyle işbirliği yapmamalarını... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T11:04+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
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ortadoğu
hastane
doktor
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ABD merkezli NBC News televizyonuna demeç veren Hayat, 7 Ekim'deki Hamas saldırısını soruşturan BM komisyonunun başında 3 'ünlü antisemitist' bulunduğunu öne sürerek "Doktorlardan BM yetkilileriyle işbirliği yapmamaları talep edildi" dedi.Söz konusu 3 kişi arasında özellikle 2008-2014 yılları arasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Güney Afrikalı Navanethem Pillay'ın olduğunu kaydeden Hayat, komisyonun soruşturma yürütmesi için açıkça belirlenmiş bir zaman dilimi olmamasının da rahatsızlık yarattığını dile getirdi.Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın duyurduğu Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı kapsamında 7 Ekim'de İsrail, Gazze Şeridi'nden benzeri görülmemiş büyüklükte bir roket saldırısına maruz kalmıştı. Ardından Kassam Tugayları'nın savaşçıları İsrail'in güneyindeki sınır bölgelerine girerek hem askerlere hem de sivillere ateş açmış ve 200'den fazla kişiyi rehin almıştı.İsrail makamlarının verilerine göre 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda İsrail tarafından yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybederken, 5 binden fazla kişinin de yaralandı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı ise dün itibarıyla 24 bin 448'e, yaralı sayısı da 61 bin 504'e yükselmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240117/bm-genel-sekreteri-guterresten-iki-devletli-cozum-cagrisi-1079742615.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, hastane, doktor, birleşmiş milletler (bm)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, hastane, doktor, birleşmiş milletler (bm)

İsrail'den doktorlara çağrı: BM komisyonuyla işbirliği yapmayın

11:04 18.01.2024
© AP Photo / Fatima ShbairGazze Şeridi Hastane doktor
Gazze Şeridi Hastane doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, hükümetin doktorlardan Hamas'ın 7 Ekim saldırısını soruşturan BM yetkilileriyle işbirliği yapmamalarını istediğini söyledi.
ABD merkezli NBC News televizyonuna demeç veren Hayat, 7 Ekim'deki Hamas saldırısını soruşturan BM komisyonunun başında 3 'ünlü antisemitist' bulunduğunu öne sürerek "Doktorlardan BM yetkilileriyle işbirliği yapmamaları talep edildi" dedi.
Söz konusu 3 kişi arasında özellikle 2008-2014 yılları arasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Güney Afrikalı Navanethem Pillay'ın olduğunu kaydeden Hayat, komisyonun soruşturma yürütmesi için açıkça belirlenmiş bir zaman dilimi olmamasının da rahatsızlık yarattığını dile getirdi.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın duyurduğu Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı kapsamında 7 Ekim'de İsrail, Gazze Şeridi'nden benzeri görülmemiş büyüklükte bir roket saldırısına maruz kalmıştı. Ardından Kassam Tugayları'nın savaşçıları İsrail'in güneyindeki sınır bölgelerine girerek hem askerlere hem de sivillere ateş açmış ve 200'den fazla kişiyi rehin almıştı.
İsrail makamlarının verilerine göre 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda İsrail tarafından yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybederken, 5 binden fazla kişinin de yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı ise dün itibarıyla 24 bin 448'e, yaralı sayısı da 61 bin 504'e yükselmişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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