https://sputniknews.com.tr/20240118/ilk-turk-astronot-uuiye-gidiyor--1079790284.html

İlk Türk astronot UUİ'ye gidiyor

İlk Türk astronot UUİ'ye gidiyor

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu 4 kişiden oluşan uzay ekibini taşıyacak. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T18:11+0300

2024-01-18T18:11+0300

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SpaceX Dragon uzay aracının fırlatılması 18 Ocağı 19 Ocağa bağlayan gece saat 00.49’da planlanıyor. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor. Sputnik, ilk Türk astronot ve Milli Uzay Programı ile ilgili bilgileri bir infografikte topladı.

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