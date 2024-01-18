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https://sputniknews.com.tr/20240118/ilk-turk-astronot-uuiye-gidiyor--1079790284.html
İlk Türk astronot UUİ'ye gidiyor
İlk Türk astronot UUİ'ye gidiyor
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu 4 kişiden oluşan uzay ekibini taşıyacak. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
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astronot
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SpaceX Dragon uzay aracının fırlatılması 18 Ocağı 19 Ocağa bağlayan gece saat 00.49’da planlanıyor. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor. Sputnik, ilk Türk astronot ve Milli Uzay Programı ile ilgili bilgileri bir infografikte topladı.
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infografik, türkiye, astronot, space x, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), abd, ispanya, isviçre, milli uzay programı, türkiye uzay ajansı milli uzay çalıştayı, инфографика

İlk Türk astronot UUİ'ye gidiyor

18:11 18.01.2024
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu 4 kişiden oluşan uzay ekibini taşıyacak.
SpaceX Dragon uzay aracının fırlatılması 18 Ocağı 19 Ocağa bağlayan gece saat 00.49’da planlanıyor. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor.
4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.
Sputnik, ilk Türk astronot ve Milli Uzay Programı ile ilgili bilgileri bir infografikte topladı.
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