https://sputniknews.com.tr/20240118/erbilde-abd-onculugundeki-koalisyon-ussunu-hedef-alan-iha-dusuruldu-1079804390.html
Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssünü hedef alan İHA düşürüldü
Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssünü hedef alan İHA düşürüldü
Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T23:51+0300
2024-01-18T23:51+0300
2024-01-18T23:53+0300
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IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın yerel saatle 23.06'da düşürüldüğü ve saldırının yasa dışı milisler tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak gece saatlerinde Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230915/ikby-basbakani-barzani-bagdata-memur-maaslarinin-gonderilmesi-icin-iki-oneri-sunduk-1075487224.html
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erbil, irak, irak, facebook, abd, abd, saldırı, ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
erbil, irak, irak, facebook, abd, abd, saldırı, ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssünü hedef alan İHA düşürüldü
23:51 18.01.2024 (güncellendi: 23:53 18.01.2024)
Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.
IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın yerel saatle 23.06'da düşürüldüğü ve saldırının yasa dışı milisler tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak gece saatlerinde Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.