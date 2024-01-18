https://sputniknews.com.tr/20240118/cumhurbaskani-erdogan-aciklayacak-ak-partide-17si-buyuksehir-48-ilin-adayi-bugun-belli-olacak-1079762467.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilin adayı bugün belli olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilin adayı bugün belli olacak
31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partiler çalışmaları devam ederken, gözler, AK Parti'nin ikinci aday tanıtım toplantısına çevrildi... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T01:31+0300
2024-01-18T01:31+0300
2024-01-18T01:33+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
ankara
izmir
aday
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AK Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı belli olacak. AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayı kim olacak?Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, Ankara ve İzmir adaylarının açıklanması bekleniyor.İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında, ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı programın düzenlenmesi planlanıyor.AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı.Seçim beyannamesi ayrı bir programda açıklanacak AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, ilerleyen günlerde düzenlenecek ayrı bir programla açıklanacak. Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor. Tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen PKK saldırıları nedeniyle iptal edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240113/siyasi-partilerin-tum-etkinlikleri-iptal-edildi-1079592242.html
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ak parti’nin adayları kim, ankara ve izmir adayları kim? ak parti’nin izmir adayı kim? ak parti’nin ankara dayı kim? ak parti adaylarını ne zaman açıklayacak? ak parti adayları belli oldu mu?
ak parti’nin adayları kim, ankara ve izmir adayları kim? ak parti’nin izmir adayı kim? ak parti’nin ankara dayı kim? ak parti adaylarını ne zaman açıklayacak? ak parti adayları belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilin adayı bugün belli olacak
01:31 18.01.2024 (güncellendi: 01:33 18.01.2024)
31 Mart 2024'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için partiler çalışmaları devam ederken, gözler, AK Parti'nin ikinci aday tanıtım toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayı bugün belli olacak.
AK Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısı için geri sayım başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı belli olacak.
AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayı kim olacak?
Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, Ankara ve İzmir adaylarının açıklanması bekleniyor.
İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında, ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı programın düzenlenmesi planlanıyor.
AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı.
Seçim beyannamesi ayrı bir programda açıklanacak
AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, ilerleyen günlerde düzenlenecek ayrı bir programla açıklanacak.
Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.
Tanıtım toplantısı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden gelen PKK saldırıları nedeniyle iptal edilmişti.