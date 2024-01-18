https://sputniknews.com.tr/20240118/cinli-askeri-uzman-yuzunu-gostermeyen-bahcedeki-haydutlara-karsi-az-soz-fazla-aksiyon-gerekli-1079791597.html
Çinli askeri uzman: Yüzünü göstermeyen ‘bahçedeki haydutlara’ karşı az söz, fazla aksiyon gerekli
Çinli askeri uzman: Yüzünü göstermeyen ‘bahçedeki haydutlara’ karşı az söz, fazla aksiyon gerekli
Tanınmış Çinli askeri uzman Qin An, Rus ordusunun saldırısı sonucu Harkov'da Fransız paralı askerlerinin yok edilmesi konusunda yaptığı açıklamada Rus... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T17:30+0300
2024-01-18T17:30+0300
2024-01-18T17:30+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
rusya
çin halk cumhuriyeti
abd
ingiltere
ukrayna silahlı kuvvetleri
yabancı asker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076389684_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_895373abab839799ab207b7161128ea0.jpg
Tanınmış Çinli askeri uzman Qin An, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun yok ettiği Fransız paralı askerleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.Qin, açıklamasında şunları söyledi:Uzman, yine de Fransa'nın hala bu ‘kurt sürüsünün’, bu gözdağı grubunun bir üyesi olduğuna vurgu yaparak, Fransız paralı askerlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında savaşması dikkate alındığında bahsi geçen ‘orman kanunundan’ tamamen vazgeçemediğinin altını çizdi.Harkov'daki paralı asker birliklerinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilmesinin arka planında, Fransız vatandaşlığına sahip 60-70 kişinin ve çifte vatandaşlığa sahip 200-300 kişinin Ukrayna ordusu tarafında savaştığının ortaya çıkmasına da dikkat çeken Çinli uzman, "Böyle bir anda Fransa'nın çatışmanın tarafı olduğunu kabul edip etmemesi önemli değil; Rus ordusu, paralı askerleri yok etme görevlerini sonuna kadar ve temiz bir şekilde yerine getiriyor" dedi.Qin An, açıklamalarını, "Aynı zamanda Rus ordusunun Amerikan, İngiliz ve Fransız silahlarının Ukrayna'ya tedarik zinciriyle kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerekiyor. Ülkeler savaşa katıldıklarını kabul etmeseler bile, savaşa katılan silahlara yıkıcı darbeler indirmek gerekiyor. Kısacası, yüzünü göstermeyen ‘bahçedeki bir haydutla’ karşı karşıya kaldığınız zaman yapılması gereken şey basit; daha az söz, daha fazla aksiyon" sözleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/rusyanin-vurdugu-fransiz-parali-askerler-parisin-vekalet-savasindaki-aktif-rolunu-kanitliyor-1079790790.html
fransa
ukrayna
rusya
çin halk cumhuriyeti
abd
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/10/1076389684_76:0:948:654_1920x0_80_0_0_bc3d34624167d48db64604f1df8a63f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, ukrayna, rusya, çin halk cumhuriyeti, abd, ingiltere, ukrayna silahlı kuvvetleri, yabancı asker
fransa, ukrayna, rusya, çin halk cumhuriyeti, abd, ingiltere, ukrayna silahlı kuvvetleri, yabancı asker
Çinli askeri uzman: Yüzünü göstermeyen ‘bahçedeki haydutlara’ karşı az söz, fazla aksiyon gerekli
Tanınmış Çinli askeri uzman Qin An, Rus ordusunun saldırısı sonucu Harkov'da Fransız paralı askerlerinin yok edilmesi konusunda yaptığı açıklamada Rus askerlerinin muharebe görevlerini sonuna kadar ve temiz bir şekilde yürüttüğünü belirtti.
Tanınmış Çinli askeri uzman Qin An, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun yok ettiği Fransız paralı askerleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Qin, açıklamasında şunları söyledi:
“Şu anki uluslararası oyunun en önemli özelliklerinden biri, Rusya Dışişleri Bakanı’nın da söylediği gibi bazı ülkelerin ‘bahçedeki haydutlar’ gibi olması. Fransa, Batı dünyasında bazı farkları olan bir ülkedir. Fransa, ABD ve İngiltere’nin Yemenli Husilere yönelik gerçekleştirdiği bombalama faaliyetlerine katılmıyor. Aslında Başkan Macron, ABD ve İngiltere’nin uyguladığı zorbalıklarla her zaman uyum içinde hareket etmiyor, bu tüm dünya tarafından görülüyor."
Uzman, yine de Fransa'nın hala bu ‘kurt sürüsünün’, bu gözdağı grubunun bir üyesi olduğuna vurgu yaparak, Fransız paralı askerlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında savaşması dikkate alındığında bahsi geçen ‘orman kanunundan’ tamamen vazgeçemediğinin altını çizdi.
Harkov'daki paralı asker birliklerinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilmesinin arka planında, Fransız vatandaşlığına sahip 60-70 kişinin ve çifte vatandaşlığa sahip 200-300 kişinin Ukrayna ordusu tarafında savaştığının ortaya çıkmasına da dikkat çeken Çinli uzman, "Böyle bir anda Fransa'nın çatışmanın tarafı olduğunu kabul edip etmemesi önemli değil; Rus ordusu, paralı askerleri yok etme görevlerini sonuna kadar ve temiz bir şekilde yerine getiriyor" dedi.
Qin An, açıklamalarını, "Aynı zamanda Rus ordusunun Amerikan, İngiliz ve Fransız silahlarının Ukrayna'ya tedarik zinciriyle kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerekiyor. Ülkeler savaşa katıldıklarını kabul etmeseler bile, savaşa katılan silahlara yıkıcı darbeler indirmek gerekiyor. Kısacası, yüzünü göstermeyen ‘bahçedeki bir haydutla’ karşı karşıya kaldığınız zaman yapılması gereken şey basit; daha az söz, daha fazla aksiyon" sözleriyle sonlandırdı.