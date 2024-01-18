https://sputniknews.com.tr/20240118/cinli-askeri-uzman-yuzunu-gostermeyen-bahcedeki-haydutlara-karsi-az-soz-fazla-aksiyon-gerekli-1079791597.html

Çinli askeri uzman: Yüzünü göstermeyen ‘bahçedeki haydutlara’ karşı az söz, fazla aksiyon gerekli

Çinli askeri uzman: Yüzünü göstermeyen ‘bahçedeki haydutlara’ karşı az söz, fazla aksiyon gerekli

Tanınmış Çinli askeri uzman Qin An, Rus ordusunun saldırısı sonucu Harkov'da Fransız paralı askerlerinin yok edilmesi konusunda yaptığı açıklamada Rus... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T17:30+0300

2024-01-18T17:30+0300

2024-01-18T17:30+0300

ukrayna krizi

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ukrayna silahlı kuvvetleri

yabancı asker

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Tanınmış Çinli askeri uzman Qin An, Sputnik’e demecinde Rus ordusunun yok ettiği Fransız paralı askerleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.Qin, açıklamasında şunları söyledi:Uzman, yine de Fransa'nın hala bu ‘kurt sürüsünün’, bu gözdağı grubunun bir üyesi olduğuna vurgu yaparak, Fransız paralı askerlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafında savaşması dikkate alındığında bahsi geçen ‘orman kanunundan’ tamamen vazgeçemediğinin altını çizdi.Harkov'daki paralı asker birliklerinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilmesinin arka planında, Fransız vatandaşlığına sahip 60-70 kişinin ve çifte vatandaşlığa sahip 200-300 kişinin Ukrayna ordusu tarafında savaştığının ortaya çıkmasına da dikkat çeken Çinli uzman, "Böyle bir anda Fransa'nın çatışmanın tarafı olduğunu kabul edip etmemesi önemli değil; Rus ordusu, paralı askerleri yok etme görevlerini sonuna kadar ve temiz bir şekilde yerine getiriyor" dedi.Qin An, açıklamalarını, "Aynı zamanda Rus ordusunun Amerikan, İngiliz ve Fransız silahlarının Ukrayna'ya tedarik zinciriyle kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerekiyor. Ülkeler savaşa katıldıklarını kabul etmeseler bile, savaşa katılan silahlara yıkıcı darbeler indirmek gerekiyor. Kısacası, yüzünü göstermeyen ‘bahçedeki bir haydutla’ karşı karşıya kaldığınız zaman yapılması gereken şey basit; daha az söz, daha fazla aksiyon" sözleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20240118/rusyanin-vurdugu-fransiz-parali-askerler-parisin-vekalet-savasindaki-aktif-rolunu-kanitliyor-1079790790.html

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fransa, ukrayna, rusya, çin halk cumhuriyeti, abd, ingiltere, ukrayna silahlı kuvvetleri, yabancı asker