https://sputniknews.com.tr/20240118/belgoroda-yonelik-ukrayna-saldirisinda-bir-kadin-yaralandi-1079781396.html

Belgorod'a yönelik Ukrayna saldırısında bir kadın yaralandı

Belgorod'a yönelik Ukrayna saldırısında bir kadın yaralandı

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde gerçekleştirdiği roketli saldırıda bir kadının şarapnel yüzünden yaralandığını belirtti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T13:19+0300

2024-01-18T13:19+0300

2024-01-18T13:19+0300

ukrayna krizi

belgorod

vyaçeslav gladkov

rusya

ukrayna

ukrayna ordusu

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Vali Gladkov yaptığı paylaşımda , “Ukrayna ordusunun Belgorod şehri ve Belgorod ilçesine yönelik sabahki saldırıyla ilgili son bilgiyi veriyorum. Ukrayna’nın hava saldırısı hava savunma araçlarıyla püskürtüldükten sonra bir kadın yaralandı. Kadının sağ dizine şarapnel isabet etti” diye yazdı.Yaralının hastaneye kaldırılarak gereken tüm tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.Ayrıca Myasoyedovo köyünde bir evde camların kırıldığı, diğer bir evin de garajının yıkıldığı, elektrik ve doğalgaz hatlarında hasarın meydana geldiği aktarıldı. Olay yerinde acil müdahale ekipleri çalışıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240118/ukrayna-ordusundan-moskova-ve-belgorod-bolgesine-saldirisi-girisimi-1079768149.html

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