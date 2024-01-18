https://sputniknews.com.tr/20240118/belgoroda-yonelik-ukrayna-saldirisinda-bir-kadin-yaralandi-1079781396.html
Belgorod'a yönelik Ukrayna saldırısında bir kadın yaralandı
Belgorod'a yönelik Ukrayna saldırısında bir kadın yaralandı
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde gerçekleştirdiği roketli saldırıda bir kadının şarapnel yüzünden yaralandığını belirtti. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T13:19+0300
2024-01-18T13:19+0300
2024-01-18T13:19+0300
ukrayna krizi
belgorod
vyaçeslav gladkov
rusya
ukrayna
ukrayna ordusu
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Vali Gladkov yaptığı paylaşımda , “Ukrayna ordusunun Belgorod şehri ve Belgorod ilçesine yönelik sabahki saldırıyla ilgili son bilgiyi veriyorum. Ukrayna’nın hava saldırısı hava savunma araçlarıyla püskürtüldükten sonra bir kadın yaralandı. Kadının sağ dizine şarapnel isabet etti” diye yazdı.Yaralının hastaneye kaldırılarak gereken tüm tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.Ayrıca Myasoyedovo köyünde bir evde camların kırıldığı, diğer bir evin de garajının yıkıldığı, elektrik ve doğalgaz hatlarında hasarın meydana geldiği aktarıldı. Olay yerinde acil müdahale ekipleri çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/ukrayna-ordusundan-moskova-ve-belgorod-bolgesine-saldirisi-girisimi-1079768149.html
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belgorod, vyaçeslav gladkov, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu
belgorod, vyaçeslav gladkov, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu
Belgorod'a yönelik Ukrayna saldırısında bir kadın yaralandı
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun sabah saatlerinde gerçekleştirdiği roketli saldırıda bir kadının şarapnel yüzünden yaralandığını belirtti.
Vali Gladkov yaptığı paylaşımda , “Ukrayna ordusunun Belgorod şehri ve Belgorod ilçesine yönelik sabahki saldırıyla ilgili son bilgiyi veriyorum. Ukrayna’nın hava saldırısı hava savunma araçlarıyla püskürtüldükten sonra bir kadın yaralandı. Kadının sağ dizine şarapnel isabet etti” diye yazdı.
Yaralının hastaneye kaldırılarak gereken tüm tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.
Ayrıca Myasoyedovo köyünde bir evde camların kırıldığı, diğer bir evin de garajının yıkıldığı, elektrik ve doğalgaz hatlarında hasarın meydana geldiği aktarıldı. Olay yerinde acil müdahale ekipleri çalışıyor.