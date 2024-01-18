https://sputniknews.com.tr/20240118/bakan-bolat-duyurdu-ticaret-bakanliginda-sozlesmeli-personel-istihdam-edilecek-1079802721.html
Bakan Bolat duyurdu: Ticaret Bakanlığı'nda sözleşmeli personel istihdam edilecek
Bakan Bolat duyurdu: Ticaret Bakanlığı'nda sözleşmeli personel istihdam edilecek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 930 sözleşmeli personel istihdam edeceklerini duyurdu. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T22:15+0300
2024-01-18T22:15+0300
2024-01-18T22:15+0300
türkiye
ömer bolat
ticaret bakanlığı
istihdam
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Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı'na personelin alım sürecine ilişkin videolu paylaşım yaptı.Bakanlığın kaçakçılıkla mücadeledeki etkinliğinin artırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alacakları 602 sözleşmeli personelle ilgili alım sürecini başlattıklarını belirten Bolat, "Ayrıca eş zamanlı olarak KPSS puan üstünlüğüne göre alım sürecini başlatacağımız 88 koruma ve güvenlik görevlisi ve 240 idari destek personeli ile birlikte Bakanlığımız hizmetlerinin kalitesi de artırılacaktır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/4-kisilik-bir-ailenin-haberlesme-gideri-gecen-yil-8-bin-934-lira-oldu-1079802129.html
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ömer bolat, ticaret bakanlığı, istihdam
ömer bolat, ticaret bakanlığı, istihdam
Bakan Bolat duyurdu: Ticaret Bakanlığı'nda sözleşmeli personel istihdam edilecek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 930 sözleşmeli personel istihdam edeceklerini duyurdu.
Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı'na personelin alım sürecine ilişkin videolu paylaşım yaptı.
Bakanlığın kaçakçılıkla mücadeledeki etkinliğinin artırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alacakları 602 sözleşmeli personelle ilgili alım sürecini başlattıklarını belirten Bolat, "Ayrıca eş zamanlı olarak KPSS puan üstünlüğüne göre alım sürecini başlatacağımız 88 koruma ve güvenlik görevlisi ve 240 idari destek personeli ile birlikte Bakanlığımız hizmetlerinin kalitesi de artırılacaktır. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadesini kullandı.