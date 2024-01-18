AB'den Kiev'e verilen sözler nedeniyle fonların uyumlaştırılması istendi

Türkiye
Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıkladı: Ankara adayı Altınok, İzmir adayı Dağ oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Muz kabuğu 11 derdimize deva ama bunların içinde serotonin yok'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TBMM'de terör gündemi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tüketicinin şeffaflık ve etik hakları neler?
12:05
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
19:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Üç büyük kulübün görüş açıklarken nötr kalması gerekiyor'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL
Sergey Lavrov özel yayını
11:08
82 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:30
60 dk
SESLİ HABER
Başbakan ülkesini karıştırdı, yanlış Tag’i yazdı
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rusların yılbaşı tercihi Türkiye oldu
13:43
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekilden Zelenskiy ve hükümetine eleştiri
13:51
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
ABD'nin Türkiye karşıtı hareketleri
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Bulgar Bakan açıkladı: 5 bin NATO askeri geliyor
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Bild böyle yazdı: Almanya savaş hazırlığına başladı
18:08
3 dk
SESLİ HABER
Rusya Afrika'ya ücretsiz veriyor: Mali, 25 bin ton buğday aldı
18:28
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Rusya arasında yeni rekor
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni rekor geldi
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
19:08
2 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Doç. Fenenko: Davos artık arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Almanya hükümeti Ukrayna'ya yardımı azaltıyor
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Korgeneral Kirillov: ABD yurtdışıdaki biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
19:54
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı generalden Zelenskiy’e tepki: Halkı kandırmaya çalışıyor
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Alman bakandan itiraf: Ukrayna harcamaları yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Fransız Senatör: Bir yılda ürettiğimiz mühimmatı Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Avrupa ve NATO olarak hava savunmayı gözden kaçırmışız
20:41
1 dk
SESLİ HABER
İsrail'den doktorlara çağrı: Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapmayın
20:50
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/abden-kieve-verilen-sozler-nedeniyle-fonlarin-uyumlastirilmasi-istendi-1079789135.html
AB'den Kiev'e verilen sözler nedeniyle fonların uyumlaştırılması istendi
AB'den Kiev'e verilen sözler nedeniyle fonların uyumlaştırılması istendi
Avrupa Parlamentosu Kiev'e verilen siyasi vaatler nedeniyle Ukrayna'ya sağlanan fonların uyumlaştırılması çağrısında bulundu. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T16:22+0300
2024-01-18T16:22+0300
ukrayna krizi
avrupa parlamentosu
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa birliği
macaristan
ukrayna
ukrayna ordusu
gazze
gazze şeridi
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/11/1079735340_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aba5603617df26737c8bb15046b8d6e5.jpg
Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB'nin daha önce 'siyasi taahhütlerde' bulunduğunu ve Ukrayna için uzun vadeli finansman konusunda anlaşmaya varmak zorunda olduğunu söyledi.Perşembe günü yapılan genel kurul toplantısında Macaristan'la ilgili bir karar kabul eden Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın yetkililerini birliğin çok yıllı bütçesinde yapılacak değişiklikleri engellemekle suçladı. Parlamento milletvekillerine göre Avrupa bütçesinde önerilen artışın büyük bir kısmının Avrupalılar için değil, Kiev'e dört yıllık finansman için harcanması öngörülmesine rağmen bu durumun 'AB vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasını' engellediği ifade ediliyordu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.Geçtiğimiz Aralık ayı ortasında Brüksel'de yapılan zirvede Macaristan, Kiev'e 50 milyar euroluk makro-finansal yardımı da içeren AB'nin 2024-2027 yıllarını kapsayan çok yıllı bütçesindeki artışı veto etmişti. Ancak Orban, Ukrayna ile AB katılım müzakerelerinin başlamasını veto etmemiş ancal konuyla ilgili oylama süresince toplantı salonunu terk etmişti.Ukrayna'nın çok yıllı finansmanına ilişkin yeni bir AB zirvesinin 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılması bekleniyor. Avrupa Komisyonu, Macaristan'ın muhalefetine rağmen Kiev'e büyük ölçekli fon sağlanması konusunda anlaşmaya varılmasını bekliyor.Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığından şüphe duyuyorAvrupa Parlamentosu üyeleri Macaristan'la ilgili bir karar tasarısında, ülkenin 'AB yasalarına ve değerlerine saygı göstermediği' iddiasıyla 2024 yılında AB Konseyi'ne başkanlık edebileceğine dair şüphelerini dile getirdi.Karar 345 milletvekili tarafından desteklenirken 104 milletvekili karşı oy kullandı, 29 milletvekili ise çekimser kaldı.Avrupa Parlamentosu kararında şu ifadelere yer verildi: Milletvekilleri ayrıca AB'yi 'bu riskleri azaltmak için mümkün olan en kısa sürede uygun çözümler bulmaya' çağırdı ve aksi takdirde kendi tedbirlerini almakla tehdit etti.Avrupa Parlamentosu'ndan Gazze'de ateşkes çağrısıAvrupa Parlamentosu, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.Milletvekillerinin çoğunluğu tarafından onaylanan kararda, "Avrupa Parlamentosu kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm için çabaların yenilenmesi çağrısında bulundu" denildi.Avrupa Parlamentosu ayrıca Hamas hareketi tarafından tutulan 'tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması' ve AB'nin 'terörist' olarak kabul ettiği hareketin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.Parlamento aynı zamanda Batı Şeria ve Doğu Kudüs de dâhil olmak üzere Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline son verilmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirterek İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları ve bölge sakinlerini evlerini terk etmeye zorlamasıyla ilgili endişelerini de dile getirdiler.
https://sputniknews.com.tr/20240118/fransa-ukraynaya-gonderilmek-uzere-72-caesar-topcu-sistemi-uretecek-1079784460.html
avrupa birliği
macaristan
ukrayna
gazze
gazze şeridi
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/11/1079735340_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_5186db0d4a162bd6edb09dabb938a46b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, macaristan, ukrayna, ukrayna ordusu, gazze, gazze şeridi, hamas, ateşkes, israil, israil-filistin, filistin, viktor orban
avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, macaristan, ukrayna, ukrayna ordusu, gazze, gazze şeridi, hamas, ateşkes, israil, israil-filistin, filistin, viktor orban

AB'den Kiev'e verilen sözler nedeniyle fonların uyumlaştırılması istendi

16:22 18.01.2024
© AP Photo / Jean-Francois BadiasAvrupa Parlamentosu (AP)
Avrupa Parlamentosu (AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Abone ol
Avrupa Parlamentosu Kiev'e verilen siyasi vaatler nedeniyle Ukrayna'ya sağlanan fonların uyumlaştırılması çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB'nin daha önce 'siyasi taahhütlerde' bulunduğunu ve Ukrayna için uzun vadeli finansman konusunda anlaşmaya varmak zorunda olduğunu söyledi.
Perşembe günü yapılan genel kurul toplantısında Macaristan'la ilgili bir karar kabul eden Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın yetkililerini birliğin çok yıllı bütçesinde yapılacak değişiklikleri engellemekle suçladı.
Parlamento milletvekillerine göre Avrupa bütçesinde önerilen artışın büyük bir kısmının Avrupalılar için değil, Kiev'e dört yıllık finansman için harcanması öngörülmesine rağmen bu durumun 'AB vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasını' engellediği ifade ediliyordu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
Avrupa Parlamentosu, AB'nin çok yıllı bütçesinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya yönelik finansman da dâhil olmak üzere önceki siyasi taahhütlerin yerine getirilmesi ihtiyacını güçlü bir şekilde teyit eder. Bu nedenle Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi'ni 1 Şubat 2024 tarihinde yapılacak özel bir zirvede bu dosya üzerinde acilen anlaşmaya varmaya çağırır.
Geçtiğimiz Aralık ayı ortasında Brüksel'de yapılan zirvede Macaristan, Kiev'e 50 milyar euroluk makro-finansal yardımı da içeren AB'nin 2024-2027 yıllarını kapsayan çok yıllı bütçesindeki artışı veto etmişti. Ancak Orban, Ukrayna ile AB katılım müzakerelerinin başlamasını veto etmemiş ancal konuyla ilgili oylama süresince toplantı salonunu terk etmişti.
Ukrayna'nın çok yıllı finansmanına ilişkin yeni bir AB zirvesinin 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılması bekleniyor. Avrupa Komisyonu, Macaristan'ın muhalefetine rağmen Kiev'e büyük ölçekli fon sağlanması konusunda anlaşmaya varılmasını bekliyor.

Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığından şüphe duyuyor

Avrupa Parlamentosu üyeleri Macaristan'la ilgili bir karar tasarısında, ülkenin 'AB yasalarına ve değerlerine saygı göstermediği' iddiasıyla 2024 yılında AB Konseyi'ne başkanlık edebileceğine dair şüphelerini dile getirdi.
Karar 345 milletvekili tarafından desteklenirken 104 milletvekili karşı oy kullandı, 29 milletvekili ise çekimser kaldı.
Avrupa Parlamentosu kararında şu ifadelere yer verildi:
Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nın, Konsey'in AB hukukuna ilişkin çalışmalarını teşvik etme, birliğin gündeminin devamlılığını sağlama ve Konsey'i diğer AB kurumlarıyla ilişkilerinde temsil etme konusundaki önemli rolünü vurgular ve Macaristan hükümetinin AB hukuku ve değerleri ile iyi niyetli işbirliği ilkesine uymaması nedeniyle 2024 yılında bu görevi güvenilir bir şekilde yerine getirip getiremeyeceğini merak eder.
Milletvekilleri ayrıca AB'yi 'bu riskleri azaltmak için mümkün olan en kısa sürede uygun çözümler bulmaya' çağırdı ve aksi takdirde kendi tedbirlerini almakla tehdit etti.

Avrupa Parlamentosu'ndan Gazze'de ateşkes çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.
Milletvekillerinin çoğunluğu tarafından onaylanan kararda, "Avrupa Parlamentosu kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm için çabaların yenilenmesi çağrısında bulundu" denildi.
Avrupa Parlamentosu ayrıca Hamas hareketi tarafından tutulan 'tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması' ve AB'nin 'terörist' olarak kabul ettiği hareketin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.
Parlamento aynı zamanda Batı Şeria ve Doğu Kudüs de dâhil olmak üzere Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline son verilmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirterek İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları ve bölge sakinlerini evlerini terk etmeye zorlamasıyla ilgili endişelerini de dile getirdiler.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
Ukrayna krizi
Fransa Ukrayna'ya gönderilmek üzere 72 Caesar topçu sistemi üretecek
14:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала