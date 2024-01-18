https://sputniknews.com.tr/20240118/abden-kieve-verilen-sozler-nedeniyle-fonlarin-uyumlastirilmasi-istendi-1079789135.html

AB'den Kiev'e verilen sözler nedeniyle fonların uyumlaştırılması istendi

AB'den Kiev'e verilen sözler nedeniyle fonların uyumlaştırılması istendi

Avrupa Parlamentosu Kiev'e verilen siyasi vaatler nedeniyle Ukrayna'ya sağlanan fonların uyumlaştırılması çağrısında bulundu. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T16:22+0300

2024-01-18T16:22+0300

2024-01-18T16:22+0300

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avrupa parlamentosu (ap)

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Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB'nin daha önce 'siyasi taahhütlerde' bulunduğunu ve Ukrayna için uzun vadeli finansman konusunda anlaşmaya varmak zorunda olduğunu söyledi.Perşembe günü yapılan genel kurul toplantısında Macaristan'la ilgili bir karar kabul eden Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın yetkililerini birliğin çok yıllı bütçesinde yapılacak değişiklikleri engellemekle suçladı. Parlamento milletvekillerine göre Avrupa bütçesinde önerilen artışın büyük bir kısmının Avrupalılar için değil, Kiev'e dört yıllık finansman için harcanması öngörülmesine rağmen bu durumun 'AB vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanmasını' engellediği ifade ediliyordu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.Geçtiğimiz Aralık ayı ortasında Brüksel'de yapılan zirvede Macaristan, Kiev'e 50 milyar euroluk makro-finansal yardımı da içeren AB'nin 2024-2027 yıllarını kapsayan çok yıllı bütçesindeki artışı veto etmişti. Ancak Orban, Ukrayna ile AB katılım müzakerelerinin başlamasını veto etmemiş ancal konuyla ilgili oylama süresince toplantı salonunu terk etmişti.Ukrayna'nın çok yıllı finansmanına ilişkin yeni bir AB zirvesinin 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılması bekleniyor. Avrupa Komisyonu, Macaristan'ın muhalefetine rağmen Kiev'e büyük ölçekli fon sağlanması konusunda anlaşmaya varılmasını bekliyor.Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığından şüphe duyuyorAvrupa Parlamentosu üyeleri Macaristan'la ilgili bir karar tasarısında, ülkenin 'AB yasalarına ve değerlerine saygı göstermediği' iddiasıyla 2024 yılında AB Konseyi'ne başkanlık edebileceğine dair şüphelerini dile getirdi.Karar 345 milletvekili tarafından desteklenirken 104 milletvekili karşı oy kullandı, 29 milletvekili ise çekimser kaldı.Avrupa Parlamentosu kararında şu ifadelere yer verildi: Milletvekilleri ayrıca AB'yi 'bu riskleri azaltmak için mümkün olan en kısa sürede uygun çözümler bulmaya' çağırdı ve aksi takdirde kendi tedbirlerini almakla tehdit etti.Avrupa Parlamentosu'ndan Gazze'de ateşkes çağrısıAvrupa Parlamentosu, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.Milletvekillerinin çoğunluğu tarafından onaylanan kararda, "Avrupa Parlamentosu kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm için çabaların yenilenmesi çağrısında bulundu" denildi.Avrupa Parlamentosu ayrıca Hamas hareketi tarafından tutulan 'tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması' ve AB'nin 'terörist' olarak kabul ettiği hareketin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.Parlamento aynı zamanda Batı Şeria ve Doğu Kudüs de dâhil olmak üzere Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline son verilmesi konusunda ısrarcı olduklarını belirterek İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları ve bölge sakinlerini evlerini terk etmeye zorlamasıyla ilgili endişelerini de dile getirdiler.

https://sputniknews.com.tr/20240118/fransa-ukraynaya-gonderilmek-uzere-72-caesar-topcu-sistemi-uretecek-1079784460.html

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