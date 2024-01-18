https://sputniknews.com.tr/20240118/4-kisilik-bir-ailenin-haberlesme-gideri-gecen-yil-8-bin-934-lira-oldu-1079802129.html

4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri geçen yıl 8 bin 934 lira oldu

4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri geçen yıl 8 bin 934 lira oldu

TELKODER, Geçen yıl evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T21:24+0300

2024-01-18T21:24+0300

2024-01-18T21:24+0300

ekonomi

haberleşme

türkiye

aile

telefon

telkoder

telefon görüşmesi

sabit telefon

telefon hattı

internet

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TELKODER açıklamasına göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER'in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dahil ayda ortalama 744,49 lira, yılda 8 bin 934 lira harcadığı belirlendi.TELKODER'in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması'na göre sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 83,89 lira ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dahil aylık ortalama 147,20 liraya ulaştığı belirtiliyor.3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dahil 128,35 lira olduğu hesaplanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220105/haberlesme-masrafi-aile-basina-yillik-4-bin-200-lirayi-asti-bin-lirasi-vergi-1052438769.html

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