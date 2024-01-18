https://sputniknews.com.tr/20240118/4-kisilik-bir-ailenin-haberlesme-gideri-gecen-yil-8-bin-934-lira-oldu-1079802129.html
4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri geçen yıl 8 bin 934 lira oldu
4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri geçen yıl 8 bin 934 lira oldu
TELKODER, Geçen yıl evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T21:24+0300
2024-01-18T21:24+0300
2024-01-18T21:24+0300
ekonomi
haberleşme
türkiye
aile
telefon
telkoder
telefon görüşmesi
sabit telefon
telefon hattı
internet
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TELKODER açıklamasına göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER'in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dahil ayda ortalama 744,49 lira, yılda 8 bin 934 lira harcadığı belirlendi.TELKODER'in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması'na göre sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 83,89 lira ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dahil aylık ortalama 147,20 liraya ulaştığı belirtiliyor.3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dahil 128,35 lira olduğu hesaplanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220105/haberlesme-masrafi-aile-basina-yillik-4-bin-200-lirayi-asti-bin-lirasi-vergi-1052438769.html
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haberleşme, türkiye, aile, telefon, telkoder, telefon görüşmesi, sabit telefon, telefon hattı, internet, internet, internet, cep telefonu, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), ulaştırma ve altyapı bakanlığı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), bilgi ve iletişim teknolojileri kurumu
4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri geçen yıl 8 bin 934 lira oldu
TELKODER, Geçen yıl evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dahil ortalama 744,49 lira olduğunu açıkladı.
TELKODER açıklamasına göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER'in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dahil ayda ortalama 744,49 lira, yılda 8 bin 934 lira harcadığı belirlendi.
TELKODER'in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması'na göre sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 83,89 lira ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dahil aylık ortalama 147,20 liraya ulaştığı belirtiliyor.
3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dahil 128,35 lira olduğu hesaplanıyor.