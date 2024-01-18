https://sputniknews.com.tr/20240118/1079760618.html

Araştırmalar: Grönland, saatte 30 milyon ton buz kaybediyor

Araştırmalar: Grönland, saatte 30 milyon ton buz kaybediyor

Araştırmalar, Grönland'ın saatte 30 milyon ton buz kaybettiğini gösterdi. Güncel veriler, Grönland'ın tahmin edilenden yüzde 20 daha fazla eridiğine işaret... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T03:00+0300

2024-01-18T03:00+0300

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multimedya

fotoğraf

buzul

buzul dağı

buz

buz

iklim değişikliği

iklim değişikliği

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Araştırmalara göre Grönland, iklim değişikliği nedeniyle saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybediyor. Greene, Grönland'ın neredeyse her bölgesinde aynı anda erime görüldüğünü ve buzulların geri çekildiğini dile getirdi.Araştırmacılar, eriyen buzulların yol açtığı ilave tatlı su kaynaklarının okyanus akıntılarının çökmesini hızlandırabileceğini belirtti.Söz konusu erimelerle deniz seviyesinde yaklaşık 13 milimetre yükselme olduğu aktarıldı.Araştırmaya dahil edilen 200'den fazla buzuldan sadece bir tanesinin 1985'ten bu yana büyüdüğü tespit edildi.Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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