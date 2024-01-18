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Araştırmalar: Grönland, saatte 30 milyon ton buz kaybediyor
Araştırmalar: Grönland, saatte 30 milyon ton buz kaybediyor
Araştırmalar, Grönland'ın saatte 30 milyon ton buz kaybettiğini gösterdi. Güncel veriler, Grönland'ın tahmin edilenden yüzde 20 daha fazla eridiğine işaret... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T03:00+0300
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2024-01-18T03:02+0300
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fotoğraf
buzul
buzul dağı
buz
buz
iklim değişikliği
iklim değişikliği
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Araştırmalara göre Grönland, iklim değişikliği nedeniyle saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybediyor. Greene, Grönland'ın neredeyse her bölgesinde aynı anda erime görüldüğünü ve buzulların geri çekildiğini dile getirdi.Araştırmacılar, eriyen buzulların yol açtığı ilave tatlı su kaynaklarının okyanus akıntılarının çökmesini hızlandırabileceğini belirtti.Söz konusu erimelerle deniz seviyesinde yaklaşık 13 milimetre yükselme olduğu aktarıldı.Araştırmaya dahil edilen 200'den fazla buzuldan sadece bir tanesinin 1985'ten bu yana büyüdüğü tespit edildi.Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.
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фото, fotoğraf, buzul, buzul dağı, buz, buz, iklim değişikliği, iklim değişikliği
фото, fotoğraf, buzul, buzul dağı, buz, buz, iklim değişikliği, iklim değişikliği
Araştırmalar: Grönland, saatte 30 milyon ton buz kaybediyor 03:00 18.01.2024 (güncellendi: 03:02 18.01.2024)
Araştırmalar, Grönland'ın saatte 30 milyon ton buz kaybettiğini gösterdi. Güncel veriler, Grönland'ın tahmin edilenden yüzde 20 daha fazla eridiğine işaret ediyor.
Araştırmalara göre Grönland, iklim değişikliği nedeniyle saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybediyor.
© AFP 2023 / OLIVIER MORIN
The New York Times gazetesinin haberine göre, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı çalışanı ve araştırmacı Chad Greene ve ekibi, 1985'ten 2022'ye kadar çekilen uydu görüntülerine dayanarak harita hazırladı.
The New York Times gazetesinin haberine göre, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı çalışanı ve araştırmacı Chad Greene ve ekibi, 1985'ten 2022'ye kadar çekilen uydu görüntülerine dayanarak harita hazırladı.
© AFP 2023 / OLIVIER MORIN
Haritada, Grönland'ın neredeyse tamamını kapsayan 200 binden fazla buzul görüntüsü bir araya getirildi.
Haritada, Grönland'ın neredeyse tamamını kapsayan 200 binden fazla buzul görüntüsü bir araya getirildi.
© AFP 2023 / OLIVIER MORIN
Bunları inceleyen araştırmacılar, Grönland'ın saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybettiğini belirledi.
Bunları inceleyen araştırmacılar, Grönland'ın saatte ortalama 30 milyon ton buz kaybettiğini belirledi.
© AP Photo / Chris Szagola
Veriler, Grönland'ın tahmin edilenden yüzde 20 daha fazla eridiğini gösterdi.
Veriler, Grönland'ın tahmin edilenden yüzde 20 daha fazla eridiğini gösterdi.
© AP Photo / Chris Szagola
Ayrıca Grönland, 1992'den bu yana yaklaşık beş trilyon ton buz kaybetti.
Ayrıca Grönland, 1992'den bu yana yaklaşık beş trilyon ton buz kaybetti.
Greene, Grönland'ın neredeyse her bölgesinde aynı anda erime görüldüğünü ve buzulların geri çekildiğini dile getirdi.
Araştırmacılar, eriyen buzulların yol açtığı ilave tatlı su kaynaklarının okyanus akıntılarının çökmesini hızlandırabileceğini belirtti.
Söz konusu erimelerle deniz seviyesinde yaklaşık 13 milimetre yükselme olduğu aktarıldı.
Araştırmaya dahil edilen 200'den fazla buzuldan sadece bir tanesinin 1985'ten bu yana büyüdüğü tespit edildi.
Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.