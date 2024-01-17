https://sputniknews.com.tr/20240117/yunanistan-disisleri-bakani-yerapetritis-misirda-1079741773.html
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis Mısır'da
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis Mısır'da
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Mısır ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T14:47+0300
2024-01-17T14:47+0300
2024-01-17T14:47+0300
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yorgos yerapetritis
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mısır dışişleri bakanlığı
samih şukri
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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, başkent Kahire'de gerçekleşen kabulde, Orta Doğu'daki kriz başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin de hazır bulunduğu kabulde, Yunanistan ile Mısır arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik yol haritası da görüşüldü.Yerapetritis, gün içinde Şukri ile de bir araya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20240117/aihm-sahil-guvenligin-suriyelilere-ates-actigi-gerekcesiyle-yunanistani-mahkum-etti-1079729040.html
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yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yorgos yerapetritis, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, samih şukri
yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yorgos yerapetritis, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, samih şukri
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis Mısır'da
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Mısır ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.
Yunan medyasında yer alan haberlere göre, başkent Kahire'de gerçekleşen kabulde, Orta Doğu'daki kriz başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin de hazır bulunduğu kabulde, Yunanistan ile Mısır arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik yol haritası da görüşüldü.
Yerapetritis, gün içinde Şukri ile de bir araya gelecek.