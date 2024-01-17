https://sputniknews.com.tr/20240117/yunanistan-disisleri-bakani-yerapetritis-misirda-1079741773.html

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis Mısır'da

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis Mısır'da

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Mısır ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T14:47+0300

2024-01-17T14:47+0300

2024-01-17T14:47+0300

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yorgos yerapetritis

mısır

mısır dışişleri bakanlığı

samih şukri

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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, başkent Kahire'de gerçekleşen kabulde, Orta Doğu'daki kriz başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin de hazır bulunduğu kabulde, Yunanistan ile Mısır arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik yol haritası da görüşüldü.Yerapetritis, gün içinde Şukri ile de bir araya gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20240117/aihm-sahil-guvenligin-suriyelilere-ates-actigi-gerekcesiyle-yunanistani-mahkum-etti-1079729040.html

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yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yorgos yerapetritis, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, samih şukri