https://sputniknews.com.tr/20240117/yolcu-kabin-gorevlisinin-kolunu-isirdi-uyku-hapini-bahane-gosterdi-1079733112.html

Yolcu kabin görevlisinin kolunu ısırdı, uyku hapını bahane gösterdi

Yolcu kabin görevlisinin kolunu ısırdı, uyku hapını bahane gösterdi

Japonya'nın All Nippon Airways (ANA) firmasına ait uçağı, bir yolcunun, kabin görevlisinin kolunu ısırması sonrası Tokyo'ya geri döndü. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T09:57+0300

2024-01-17T09:57+0300

2024-01-17T09:57+0300

dünya

japonya

tokyo

ısırma

hostes

uçak

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ANA'ya ait Tokyo-Seattle seferini yapan 118 nolu uçuşta 55 yaşındaki bir yolcu, uçaktaki kabin görevlisinin kolunu ısırdı.Olay sonrası mürettebatın müdahale ettiği yolcu, uçağın kalkış yaptığı Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na geri dönmesiyle burada gözaltına alındı.Söz konusu yolcunun "kabin görevlisine zarar verme"den suçlanacağı bildirildi.ABD vatandaşı olduğu değerlendirilen kişinin, polis sorgusunda, uçuşta uyku hapı kullandığı ve yaşanan olayı hatırlamadığını iddia ettiği aktarıldı.

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