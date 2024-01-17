https://sputniknews.com.tr/20240117/yolcu-kabin-gorevlisinin-kolunu-isirdi-uyku-hapini-bahane-gosterdi-1079733112.html
Yolcu kabin görevlisinin kolunu ısırdı, uyku hapını bahane gösterdi
Yolcu kabin görevlisinin kolunu ısırdı, uyku hapını bahane gösterdi
Japonya'nın All Nippon Airways (ANA) firmasına ait uçağı, bir yolcunun, kabin görevlisinin kolunu ısırması sonrası Tokyo'ya geri döndü. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T09:57+0300
2024-01-17T09:57+0300
2024-01-17T09:57+0300
dünya
japonya
tokyo
ısırma
hostes
uçak
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ANA'ya ait Tokyo-Seattle seferini yapan 118 nolu uçuşta 55 yaşındaki bir yolcu, uçaktaki kabin görevlisinin kolunu ısırdı.Olay sonrası mürettebatın müdahale ettiği yolcu, uçağın kalkış yaptığı Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na geri dönmesiyle burada gözaltına alındı.Söz konusu yolcunun "kabin görevlisine zarar verme"den suçlanacağı bildirildi.ABD vatandaşı olduğu değerlendirilen kişinin, polis sorgusunda, uçuşta uyku hapı kullandığı ve yaşanan olayı hatırlamadığını iddia ettiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20211110/gorev-yaptigi-servisten-dusen-hostes-hayatini-kaybetti-1050669532.html
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japonya, tokyo, ısırma, hostes, uçak
japonya, tokyo, ısırma, hostes, uçak
Yolcu kabin görevlisinin kolunu ısırdı, uyku hapını bahane gösterdi
Japonya'nın All Nippon Airways (ANA) firmasına ait uçağı, bir yolcunun, kabin görevlisinin kolunu ısırması sonrası Tokyo'ya geri döndü.
ANA'ya ait Tokyo-Seattle seferini yapan 118 nolu uçuşta 55 yaşındaki bir yolcu, uçaktaki kabin görevlisinin kolunu ısırdı.
Olay sonrası mürettebatın müdahale ettiği yolcu, uçağın kalkış yaptığı Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na geri dönmesiyle burada gözaltına alındı.
Söz konusu yolcunun "kabin görevlisine zarar verme"den suçlanacağı bildirildi.
ABD vatandaşı olduğu değerlendirilen kişinin, polis sorgusunda, uçuşta uyku hapı kullandığı ve yaşanan olayı hatırlamadığını iddia ettiği aktarıldı.