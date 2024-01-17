https://sputniknews.com.tr/20240117/tel-avivde-katliami-durdurun-cagrisinda-bulundular-israil-polisi-mudahale-etti-1079733227.html
Tel Aviv’de 'katliamı durdurun' çağrısında bulundular: İsrail polisi müdahale etti
Tel Aviv’de 'katliamı durdurun' çağrısında bulundular: İsrail polisi müdahale etti
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan gruba polis sert kullanarak müdahale etti. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T10:23+0300
2024-01-17T10:23+0300
2024-01-17T10:23+0300
israil- filistin çatışması
video
israil-filistin
gazze şeridi
tel aviv
protesto
protesto gösterisi
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarına tepki gösteren bir grup, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de protesto düzenledi.Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan grup, "Katliamı durdurun" yazılı pankart açtı.Polis, grubu dağıtmak için müdahalede bulundu. Polis, grubu "halkın duygularına zarar verdiği" gerekçesiyle dağıttığını açıkladı.Daha önce Gazze'ye yönelik saldırıları birçok kez eleştiren Tel Aviv halkı, zaman zaman protesto gerçekleştirerek polisle karşı karşıya geliyor.
gazze şeridi
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Tel Aviv’de 'katliamı durdurun' çağrısında bulundular: İsrail polisi müdahale etti
Tel Aviv’de 'katliamı durdurun' çağrısında bulundular: İsrail polisi müdahale etti
2024-01-17T10:23+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, israil-filistin, gazze şeridi, tel aviv, protesto, protesto gösterisi, видео
video, israil-filistin, gazze şeridi, tel aviv, protesto, protesto gösterisi, видео
Tel Aviv’de 'katliamı durdurun' çağrısında bulundular: İsrail polisi müdahale etti
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan gruba polis sert kullanarak müdahale etti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarına tepki gösteren bir grup, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de protesto düzenledi.
Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan grup, "Katliamı durdurun" yazılı pankart açtı.
Polis, grubu dağıtmak için müdahalede bulundu. Polis, grubu "halkın duygularına zarar verdiği" gerekçesiyle dağıttığını açıkladı.
Daha önce Gazze'ye yönelik saldırıları birçok kez eleştiren Tel Aviv halkı, zaman zaman protesto gerçekleştirerek polisle karşı karşıya geliyor.