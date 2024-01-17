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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240117/tel-avivde-katliami-durdurun-cagrisinda-bulundular-israil-polisi-mudahale-etti-1079733227.html
Tel Aviv’de 'katliamı durdurun' çağrısında bulundular: İsrail polisi müdahale etti
Tel Aviv’de 'katliamı durdurun' çağrısında bulundular: İsrail polisi müdahale etti
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan gruba polis sert kullanarak müdahale etti. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T10:23+0300
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tel aviv
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarına tepki gösteren bir grup, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de protesto düzenledi.Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan grup, "Katliamı durdurun" yazılı pankart açtı.Polis, grubu dağıtmak için müdahalede bulundu. Polis, grubu "halkın duygularına zarar verdiği" gerekçesiyle dağıttığını açıkladı.Daha önce Gazze'ye yönelik saldırıları birçok kez eleştiren Tel Aviv halkı, zaman zaman protesto gerçekleştirerek polisle karşı karşıya geliyor.
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Tel Aviv’de 'katliamı durdurun' çağrısında bulundular: İsrail polisi müdahale etti
Tel Aviv’de 'katliamı durdurun' çağrısında bulundular: İsrail polisi müdahale etti
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video, israil-filistin, gazze şeridi, tel aviv, protesto, protesto gösterisi, видео
video, israil-filistin, gazze şeridi, tel aviv, protesto, protesto gösterisi, видео

Tel Aviv’de 'katliamı durdurun' çağrısında bulundular: İsrail polisi müdahale etti

10:23 17.01.2024
© İHA
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İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan gruba polis sert kullanarak müdahale etti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarına tepki gösteren bir grup, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de protesto düzenledi.

Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan grup, "Katliamı durdurun" yazılı pankart açtı.

Polis, grubu dağıtmak için müdahalede bulundu. Polis, grubu "halkın duygularına zarar verdiği" gerekçesiyle dağıttığını açıkladı.

Daha önce Gazze'ye yönelik saldırıları birçok kez eleştiren Tel Aviv halkı, zaman zaman protesto gerçekleştirerek polisle karşı karşıya geliyor.
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