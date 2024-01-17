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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-10-saldirisi-puskurtuldu-1079746702.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 10 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 10 saldırısı püskürtüldü
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam ettirdiği özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ordusunun 655 askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T16:35+0300
2024-01-17T16:35+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna krizi
donetsk
herson
zaporojye
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı yaklaşık 30 asker, iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Bu yönde yaklaşık 210 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil ve D-30 obüsü yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri topçu birimlerinin gerçekleştirdiği vuruşlar sayesinde, Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizatın bulunduğu noktalar vuruldu. Ukraynalı yaklaşık 290 asker etkisiz hale getirilirken, bir tank, beş zırhlı savaş aracı, 12 otomobil, iki D-30 obüsü ve Pion kundağı motorlu top yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna’nın bu yöndeki kaybı yaklaşık 75 asker, iki otomobil, D-20 topu ve Gvozdika topçu sistemi oldu.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybı yaklaşık 25 asker, üç otomobil ve D-30 obüsü olarak gerçekleşti.Herson istikametinde, Rus birliklerinin gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 25 asker, üç otomobil ve iki adet Gvozdika topçu sistemini kaybetti.Toplamda son 24 saatte bir yakıt deposu, üç mühimmat deposu, P-18 ve Nebo-SV olmak üzere iki radar yok edildi. Rus hava savunma birlikleri, 11 adet Olha ve bir adet Çekya yapımı Vampire roketi ile 21 adet insansız hava aracını düşürdü.
https://sputniknews.com.tr/20240117/rus-hava-savunmasi-belgorod-bolgesinin-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1079742141.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, donetsk, herson, zaporojye, insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, donetsk, herson, zaporojye, insansız hava aracı (iha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 10 saldırısı püskürtüldü

16:35 17.01.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam ettirdiği özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ordusunun 655 askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı yaklaşık 30 asker, iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Bu yönde yaklaşık 210 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken bir tank, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil ve D-30 obüsü yok edildi.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri topçu birimlerinin gerçekleştirdiği vuruşlar sayesinde, Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordusunun insan gücü ve teçhizatın bulunduğu noktalar vuruldu. Ukraynalı yaklaşık 290 asker etkisiz hale getirilirken, bir tank, beş zırhlı savaş aracı, 12 otomobil, iki D-30 obüsü ve Pion kundağı motorlu top yok edildi.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna’nın bu yöndeki kaybı yaklaşık 75 asker, iki otomobil, D-20 topu ve Gvozdika topçu sistemi oldu.
Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybı yaklaşık 25 asker, üç otomobil ve D-30 obüsü olarak gerçekleşti.
Herson istikametinde, Rus birliklerinin gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 25 asker, üç otomobil ve iki adet Gvozdika topçu sistemini kaybetti.
Toplamda son 24 saatte bir yakıt deposu, üç mühimmat deposu, P-18 ve Nebo-SV olmak üzere iki radar yok edildi. Rus hava savunma birlikleri, 11 adet Olha ve bir adet Çekya yapımı Vampire roketi ile 21 adet insansız hava aracını düşürdü.
insansız hava aracı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
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