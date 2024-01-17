https://sputniknews.com.tr/20240117/rus-ordusu-harkovdaki-yabanci-militanlarin-konuslandigi-garnizonu-imha-etti--1079756850.html

Rus ordusu Harkov’daki yabancı militanların konuşlandığı garnizonu imha etti

Rus ordusu Harkov’daki yabancı militanların konuşlandığı garnizonu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Harkov’da yabancı militanların konuşlandığı garnizonu imha ettiğini duyurdu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T21:43+0300

2024-01-17T21:43+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Ocak’ta çekirdeğini Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov'daki yabancı militanların geçici olarak konuşlandığı garnizonun yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin dün çekirdeğini Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov'daki yabancı militanların geçici olarak konuşlandığı garnizonu yüksek hassasiyetli silahlarla vurduğu ifade edildi.Açıklamada, “16 Ocak akşamı Rus Silahlı Kuvvetleri, çekirdeğini Fransız paralı askerlerin oluşturduğu Harkov kentindeki yabancı militanların geçici konuşlanma noktasına yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca saldırı sonucunda paralı askerlerin bulunduğu binanın tamamen yıkıldığı, 60’ın üzerinde militanın öldürüldüğü, 20’nin üzerinde paralı askerin ise sağlık kurumlarına sevk edildiği ifade edildi.Dün Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, kentte patlamalar olduğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240117/natolu-emekli-subay-tabach-kievin-beyaz-sarayda-dostu-yok-1079749805.html

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