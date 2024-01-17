https://sputniknews.com.tr/20240117/rus-hava-savunmasi-belgorod-bolgesinin-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1079742141.html

Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü

Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T14:51+0300

2024-01-17T14:51+0300

2024-01-17T14:51+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

belgorod

insansız hava aracı (iha)

vyaçeslav gladkov

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava sistemleri bugün öğle saatlerinde Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’yı düşürdü.Açıklamada, “Moskova saatiyle 12.00 (TSİ ile aynı) sıralarında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Daha önce Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belgorod bölgesinin Valuyki ilçesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirmişti.Bu saldırı, günün başından bu yana yapılan üçüncü saldırı oldu. Dün gece saat 02.40'ta hava savunma kuvvetleri 7 adet Olha füzesi ve 4 insansız hava aracı, sabah saatlerinde ise 4 adet RM-70 Vampire mermisi ve 2 İHA düşürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-roket-ve-iha-saldirilari-engellendi-1079731582.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha), vyaçeslav gladkov