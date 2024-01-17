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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240117/rus-hava-savunmasi-belgorod-bolgesinin-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1079742141.html
Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T14:51+0300
2024-01-17T14:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
belgorod
insansız hava aracı (iha)
vyaçeslav gladkov
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava sistemleri bugün öğle saatlerinde Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’yı düşürdü.Açıklamada, “Moskova saatiyle 12.00 (TSİ ile aynı) sıralarında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Daha önce Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belgorod bölgesinin Valuyki ilçesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirmişti.Bu saldırı, günün başından bu yana yapılan üçüncü saldırı oldu. Dün gece saat 02.40'ta hava savunma kuvvetleri 7 adet Olha füzesi ve 4 insansız hava aracı, sabah saatlerinde ise 4 adet RM-70 Vampire mermisi ve 2 İHA düşürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240117/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-roket-ve-iha-saldirilari-engellendi-1079731582.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha), vyaçeslav gladkov
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha), vyaçeslav gladkov

Rus hava savunması Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü

14:51 17.01.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVinsansız hava aracı İHA
insansız hava aracı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava sistemleri bugün öğle saatlerinde Belgorod bölgesinin hava sahasında Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’yı düşürdü.
Açıklamada, “Moskova saatiyle 12.00 (TSİ ile aynı) sıralarında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belgorod bölgesinin Valuyki ilçesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirmişti.
Bu saldırı, günün başından bu yana yapılan üçüncü saldırı oldu. Dün gece saat 02.40'ta hava savunma kuvvetleri 7 adet Olha füzesi ve 4 insansız hava aracı, sabah saatlerinde ise 4 adet RM-70 Vampire mermisi ve 2 İHA düşürmüştü.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde roket ve İHA saldırıları engellendi
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