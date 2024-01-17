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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240117/netanyahudan-gazze-seridine-saldirilarin-uzun-surecegi-sinyali-1079744618.html
Netanyahu’dan Gazze Şeridi'ne saldırıların uzun süreceği sinyali
Netanyahu’dan Gazze Şeridi'ne saldırıların uzun süreceği sinyali
Kalıcı ateşkes çağrılarına direnen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların 2025'te de devam edebileceğini söyledi. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T16:01+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
benyamin netahyahu
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gazze şeridi
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Biru's Sebi'de üst düzey güvenlik yetkililerinin yanı sıra yerel yetkililerin de katıldığı toplantıda bazı değerlendirmelerde bulundu.Toplantıda Netanyahu'nun yetkililere "mevcut değerlendirmeye göre İsrail'in Gazze'ye saldırılarının gelecek yıl da devam edebileceğini" söylediği aktarıldı.Öte yandan yerel yetkililer de Netanyahu'ya, Gazze'den devam eden roket saldırıları ve diğer güvenlik endişeleri nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk eden İsraillilerin çoğunun sınır bölgelerine geri dönmek istemediğini iletti.İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı özel görüşmede, "Gazze'de üç aydan fazla süren saldırılar sonucunda elde edilen kazanımların, yönetim ve bölgenin güvenliğine ilişkin bir planın bulunmaması nedeniyle kaybedilebileceğini" dile getirdi.Haberde, Halevi'nin "Savaşta şimdiye kadar elde edilen kazanımların erozyona uğramasıyla karşı karşıyayız çünkü ertesi gün için hiçbir strateji oluşturulmadı" ifadelerini kullandığı aktarıldı.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırıların 2024 boyunca devam etmesini beklediklerini söylemişti.Hagari, bazı yedek askerlerin "gelecek operasyonlar öncesinde yeniden enerji kazanmalarına olanak sağlamak için" yılın ilk haftasından itibaren Gazze'yi terk edeceklerini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240117/israilin-gazze-saldirilarinda-oldurulen-filistinlilerin-sayisi-24-bin-448e-yukseldi-1079738499.html
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israil, israil-filistin, benyamin netahyahu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz, abd
israil, israil-filistin, benyamin netahyahu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz, abd

Netanyahu’dan Gazze Şeridi'ne saldırıların uzun süreceği sinyali

16:01 17.01.2024
© AP Photo / Ronen Zvulun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Ronen Zvulun
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Kalıcı ateşkes çağrılarına direnen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların 2025'te de devam edebileceğini söyledi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Biru's Sebi'de üst düzey güvenlik yetkililerinin yanı sıra yerel yetkililerin de katıldığı toplantıda bazı değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıda Netanyahu'nun yetkililere "mevcut değerlendirmeye göre İsrail'in Gazze'ye saldırılarının gelecek yıl da devam edebileceğini" söylediği aktarıldı.
Öte yandan yerel yetkililer de Netanyahu'ya, Gazze'den devam eden roket saldırıları ve diğer güvenlik endişeleri nedeniyle yaşadıkları bölgeyi terk eden İsraillilerin çoğunun sınır bölgelerine geri dönmek istemediğini iletti.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı özel görüşmede, "Gazze'de üç aydan fazla süren saldırılar sonucunda elde edilen kazanımların, yönetim ve bölgenin güvenliğine ilişkin bir planın bulunmaması nedeniyle kaybedilebileceğini" dile getirdi.
Haberde, Halevi'nin "Savaşta şimdiye kadar elde edilen kazanımların erozyona uğramasıyla karşı karşıyayız çünkü ertesi gün için hiçbir strateji oluşturulmadı" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırıların 2024 boyunca devam etmesini beklediklerini söylemişti.
Hagari, bazı yedek askerlerin "gelecek operasyonlar öncesinde yeniden enerji kazanmalarına olanak sağlamak için" yılın ilk haftasından itibaren Gazze'yi terk edeceklerini bildirmişti.
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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