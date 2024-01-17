https://sputniknews.com.tr/20240117/natolu-emekli-subay-tabach-kievin-beyaz-sarayda-dostu-yok-1079749805.html

NATO’lu emekli subay Tabach: Kiev’in Beyaz Saray’da dostu yok

NATO’lu emekli subay Tabach: Kiev’in Beyaz Saray’da dostu yok

ABD Deniz Kuvvetleri’nden Emekli Albay Gary Tabach, Ukrayna’nın ABD’nin yardımına güvenmemesi gerektiğini, çünkü Beyaz Saray’ın Kiev’in kazanmasını... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T18:42+0300

2024-01-17T18:42+0300

2024-01-17T18:43+0300

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Gary Tabach, YouTube’daki Politeka kanalına açıklamasında, “İki yıl geçtikten sonra, size vermeleri gereken yardımı vermeyeceklerini artık anlamanız gerektiğini düşünüyorum. ABD liderleri, yani bugünkü idare, dostunuz değil. Kiev’e yardım etmek istemiyorlar” diye kaydetti.Washington idaresinin Ukrayna’yı sadece “Sovyetler Birliği’nin apandisi” olarak gördüğünü dile getiren Tabach, “ABD’liler, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı kazanmasını istemiyor ve Ukrayna’nın bağımsız bir devlet olarak kalmamasını tercih ediyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerinin içinde Ukrayna devletçiliğinin düşmanları var” yorumunda bulundu.Tabach, “Bu idare, bu siyasi güçler yardımınıza gelmeyecek, sadece zarar verecekler. Onlar sizi yavaş yavaş boğuyorlar, yani sizi yavaş yavaş öldürüyorlar” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240117/fransiz-general-dutartre-natonun-ukraynaya-yardim-edecek-hava-savunma-fuzesi-yok-1079748554.html

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