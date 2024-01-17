https://sputniknews.com.tr/20240117/natolu-emekli-subay-tabach-kievin-beyaz-sarayda-dostu-yok-1079749805.html
NATO’lu emekli subay Tabach: Kiev’in Beyaz Saray’da dostu yok
NATO’lu emekli subay Tabach: Kiev’in Beyaz Saray’da dostu yok
ABD Deniz Kuvvetleri’nden Emekli Albay Gary Tabach, Ukrayna’nın ABD’nin yardımına güvenmemesi gerektiğini, çünkü Beyaz Saray’ın Kiev’in kazanmasını... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T18:42+0300
2024-01-17T18:42+0300
2024-01-17T18:43+0300
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Gary Tabach, YouTube’daki Politeka kanalına açıklamasında, “İki yıl geçtikten sonra, size vermeleri gereken yardımı vermeyeceklerini artık anlamanız gerektiğini düşünüyorum. ABD liderleri, yani bugünkü idare, dostunuz değil. Kiev’e yardım etmek istemiyorlar” diye kaydetti.Washington idaresinin Ukrayna’yı sadece “Sovyetler Birliği’nin apandisi” olarak gördüğünü dile getiren Tabach, “ABD’liler, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı kazanmasını istemiyor ve Ukrayna’nın bağımsız bir devlet olarak kalmamasını tercih ediyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerinin içinde Ukrayna devletçiliğinin düşmanları var” yorumunda bulundu.Tabach, “Bu idare, bu siyasi güçler yardımınıza gelmeyecek, sadece zarar verecekler. Onlar sizi yavaş yavaş boğuyorlar, yani sizi yavaş yavaş öldürüyorlar” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240117/fransiz-general-dutartre-natonun-ukraynaya-yardim-edecek-hava-savunma-fuzesi-yok-1079748554.html
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NATO’lu emekli subay Tabach: Kiev’in Beyaz Saray’da dostu yok
18:42 17.01.2024 (güncellendi: 18:43 17.01.2024)
ABD Deniz Kuvvetleri’nden Emekli Albay Gary Tabach, Ukrayna’nın ABD’nin yardımına güvenmemesi gerektiğini, çünkü Beyaz Saray’ın Kiev’in kazanmasını istemediğini belirtti.
Gary Tabach, YouTube’daki Politeka kanalına açıklamasında, “İki yıl geçtikten sonra, size vermeleri gereken yardımı vermeyeceklerini artık anlamanız gerektiğini düşünüyorum. ABD liderleri, yani bugünkü idare, dostunuz değil. Kiev’e yardım etmek istemiyorlar”
diye kaydetti.
Washington idaresinin Ukrayna’yı sadece “Sovyetler Birliği’nin apandisi” olarak gördüğünü dile getiren Tabach, “ABD’liler, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı kazanmasını istemiyor ve Ukrayna’nın bağımsız bir devlet olarak kalmamasını tercih ediyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerinin içinde Ukrayna devletçiliğinin düşmanları var” yorumunda bulundu.
Tabach, “Bu idare, bu siyasi güçler yardımınıza gelmeyecek, sadece zarar verecekler. Onlar sizi yavaş yavaş boğuyorlar, yani sizi yavaş yavaş öldürüyorlar” diye ekledi.