https://sputniknews.com.tr/20240117/karda-kaybolan-aracini-4-gun-sonra-buldu-1079734213.html

Karda kaybolan aracını 4 gün sonra buldu

Karda kaybolan aracını 4 gün sonra buldu

Artvin’in Borçka ilçesi Camili Bölgesi'nde ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için bölgeye giden operatörün aracı kar altında kayboldu. Operatör yol kenarında... 17.01.2024, Sputnik Türkiye

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Gürcistan sınırında bulunan UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip 1900 rakımlı Camili (Macahel) Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.Yoğun kar yağışı sonrası Karayolları, özel bir şirketi bölgede yetkilendirdi. Camili bölgesi sakinlerinden olan şirket sahibi ve aynı zamanda iş makinesi operatörü, ekibiyle bölgeye giderek kar temizleme çalışmalarına başladı.Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışı sonrası bölgeye aracıyla giden operatör, kar ve çığ nedeniyle ilerleyemeyince aracını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.Kar yağışının durmasıyla iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapan Önder'in yol kenarında bıraktığı aracı ise kara gömüldü.4 gün sonra aracına ulaşabilen operatör, aracın kaportasında ezikler olduğunu belirtti.

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Karda kaybolan aracını 4 gün sonra buldu Karda kaybolan aracını 4 gün sonra buldu 2024-01-17T11:09+0300 true PT0M32S

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