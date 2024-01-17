Karda kaybolan aracını 4 gün sonra buldu
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Artvin’in Borçka ilçesi Camili Bölgesi'nde ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için bölgeye giden operatörün aracı kar altında kayboldu. Operatör yol kenarında bıraktığı aracına 4 gün sonra ulaşabildi.
Gürcistan sınırında bulunan UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip 1900 rakımlı Camili (Macahel) Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.
Yoğun kar yağışı sonrası Karayolları, özel bir şirketi bölgede yetkilendirdi. Camili bölgesi sakinlerinden olan şirket sahibi ve aynı zamanda iş makinesi operatörü, ekibiyle bölgeye giderek kar temizleme çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışı sonrası bölgeye aracıyla giden operatör, kar ve çığ nedeniyle ilerleyemeyince aracını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.
Kar yağışının durmasıyla iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapan Önder'in yol kenarında bıraktığı aracı ise kara gömüldü.
4 gün sonra aracına ulaşabilen operatör, aracın kaportasında ezikler olduğunu belirtti.
Yoğun kar yağışı sonrası Karayolları, özel bir şirketi bölgede yetkilendirdi. Camili bölgesi sakinlerinden olan şirket sahibi ve aynı zamanda iş makinesi operatörü, ekibiyle bölgeye giderek kar temizleme çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışı sonrası bölgeye aracıyla giden operatör, kar ve çığ nedeniyle ilerleyemeyince aracını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.
Kar yağışının durmasıyla iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapan Önder'in yol kenarında bıraktığı aracı ise kara gömüldü.
4 gün sonra aracına ulaşabilen operatör, aracın kaportasında ezikler olduğunu belirtti.