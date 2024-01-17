Karda kaybolan aracını 4 gün sonra buldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kötü bir ev alabileceğiniz paraya kaban alıyorsunuz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emeklileri nasıl kandırdılar?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kabine toplantısında emekliye ne çıkacak?
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Yarı otomatik ofsayt sistemi
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Son DSP bildirisi
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Asya’daki durumda Tayvan’dan ziyade Çin Denizi’ni ve Filipinler’i konuşacağız’
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Muz kabuğu 11 derdimize deva ama bunların içinde serotonin yok'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TBMM'de terör gündemi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin şeffaflık ve etik hakları neler?
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240117/karda-kaybolan-aracini-4-gun-sonra-buldu-1079734213.html
Karda kaybolan aracını 4 gün sonra buldu
Karda kaybolan aracını 4 gün sonra buldu
Artvin’in Borçka ilçesi Camili Bölgesi'nde ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için bölgeye giden operatörün aracı kar altında kayboldu. Operatör yol kenarında... 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T11:09+0300
2024-01-17T11:09+0300
yaşam
video
kar
araba
artvin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/11/1079734902_100:0:900:450_1920x0_80_0_0_33752a2fc08b1cb8b8c35e1fca0b1551.jpg
Gürcistan sınırında bulunan UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip 1900 rakımlı Camili (Macahel) Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.Yoğun kar yağışı sonrası Karayolları, özel bir şirketi bölgede yetkilendirdi. Camili bölgesi sakinlerinden olan şirket sahibi ve aynı zamanda iş makinesi operatörü, ekibiyle bölgeye giderek kar temizleme çalışmalarına başladı.Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışı sonrası bölgeye aracıyla giden operatör, kar ve çığ nedeniyle ilerleyemeyince aracını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.Kar yağışının durmasıyla iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapan Önder'in yol kenarında bıraktığı aracı ise kara gömüldü.4 gün sonra aracına ulaşabilen operatör, aracın kaportasında ezikler olduğunu belirtti.
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Karda kaybolan aracını 4 gün sonra buldu
Karda kaybolan aracını 4 gün sonra buldu
2024-01-17T11:09+0300
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/11/1079734902_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_3e8e4231c12d98ee26ac7563df13081a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, kar, araba, artvin, видео
video, kar, araba, artvin, видео

Karda kaybolan aracını 4 gün sonra buldu

11:09 17.01.2024
© İHA
Abone ol
Artvin’in Borçka ilçesi Camili Bölgesi'nde ulaşıma kapanan köy yolunu açmak için bölgeye giden operatörün aracı kar altında kayboldu. Operatör yol kenarında bıraktığı aracına 4 gün sonra ulaşabildi.
Gürcistan sınırında bulunan UNESCO’nun koruması altındaki Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip 1900 rakımlı Camili (Macahel) Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı sonrası Karayolları, özel bir şirketi bölgede yetkilendirdi. Camili bölgesi sakinlerinden olan şirket sahibi ve aynı zamanda iş makinesi operatörü, ekibiyle bölgeye giderek kar temizleme çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışı sonrası bölgeye aracıyla giden operatör, kar ve çığ nedeniyle ilerleyemeyince aracını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.

Kar yağışının durmasıyla iş makinesiyle kar temizleme çalışması yapan Önder'in yol kenarında bıraktığı aracı ise kara gömüldü.

4 gün sonra aracına ulaşabilen operatör, aracın kaportasında ezikler olduğunu belirtti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала