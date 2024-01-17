Kanada'dan yasak: Rusya, Çin ve İranlı bilim insanları savunma alanında araştırma yapamayacak
© AFP 2023 / SEAN KILPATRICKKanada Başbakanı Justin Trudeau
© AFP 2023 / SEAN KILPATRICK
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Kanada hükümeti, ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla Rusya, Çin ve İran merkezli 100'den fazla araştırma enstitüsünü kara listeye aldı.
Kanada, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla bazı Çin, Rusya ve İran üniversitelerindeki bilim insanlarının savunma ve güvenlik alanındaki projelerine ödenek verilmesini yasakladı.
Kanada Sağlık, İnovasyon ve Toplumsal Güvenlik bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "Kanada'da yapılan araştırmalar yüksek kalite ve işbirliği açısından fark yaratsa da, erişime açık olması onu yabancı nüfuzun hedefi haline getirebilir" dendi.
Özellikle robot bilimi, kuantum bilgisayarlar, modern silahların geliştirilmesi, havacılık araştırmaları ve tıp gibi hassas teknolojilerin yoğun olduğu alanlarda araştırma yapılmasının yasak olduğu öğrenim kurumlarının listesi ağırlıklı olarak Çin üniversitelerini kapsıyor. Listede Rusya'dan Aleksandr Harkeviç Bilgi İletim Sorunları Enstitüsü ile 'Emformatik Sistemleri Tasarımcıları Profesyonel Birliği' unvanlı kar amacı gütmeyen özerk kuruluş yer aldı.
Hükümetin kararının federal bütçeden finansmanla ilgili olduğu, ancak hükümetin aynı önlemlerin diğer düzeylerde de uygulanmasını beklediği ifade ediliyor.
Kanada Sağlık, İnovasyon ve Toplumsal Güvenlik bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "Kanada'da yapılan araştırmalar yüksek kalite ve işbirliği açısından fark yaratsa da, erişime açık olması onu yabancı nüfuzun hedefi haline getirebilir" dendi.
Özellikle robot bilimi, kuantum bilgisayarlar, modern silahların geliştirilmesi, havacılık araştırmaları ve tıp gibi hassas teknolojilerin yoğun olduğu alanlarda araştırma yapılmasının yasak olduğu öğrenim kurumlarının listesi ağırlıklı olarak Çin üniversitelerini kapsıyor. Listede Rusya'dan Aleksandr Harkeviç Bilgi İletim Sorunları Enstitüsü ile 'Emformatik Sistemleri Tasarımcıları Profesyonel Birliği' unvanlı kar amacı gütmeyen özerk kuruluş yer aldı.
Hükümetin kararının federal bütçeden finansmanla ilgili olduğu, ancak hükümetin aynı önlemlerin diğer düzeylerde de uygulanmasını beklediği ifade ediliyor.