https://sputniknews.com.tr/20240117/israil-hamasin-elindeki-iki-rehinenin-oldugunu-iddia-etti-1079732671.html

İsrail Hamas'ın elindeki iki rehinenin öldüğünü iddia etti

İsrail Hamas'ın elindeki iki rehinenin öldüğünü iddia etti

İsrail basını, Filistin Hamas hareketi tarafından esir tutulan iki kişinin öldüğünü duyurdu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-17T09:48+0300

2024-01-17T09:48+0300

2024-01-17T09:49+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

israil ordusu

ortadoğu

doğu akdeniz

benyamin netanyahu

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Times of Israel gazetesi, Yossi Sharabi ve Itay Swirsky adlı iki İsrailli rehinenin Gazze'de Hamas esaretinde 'öldürüldüğünü' iddia etti.Sharabi ve Swirsky’nin 7 Ekim'de Hamas’a bağlı silahlı savaşçıların İsrail'in güneyini işgal ettiği sırada Filistin hareketi tarafından rehin alınan 240'tan fazla kişi arasında olduğunu vurgulayan gazete, bu saldırılarda çoğu sivil olmak üzere bin 200’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurduİsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 14. Tugay 87. Tabur'da görev yapan askerler Zechariah Pesach Haber (32) ile Yair Katz'ın (34) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi.İsrail ordusunun internet sitesinde yer alan verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 525 İsrail askeri öldürüldü.Gazze'nin Han Yunus kentine saldırılarında 13 Filistinli öldüİsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırılarında 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, havadan ve karadan yapılan saldırılarda onlarca Filistinli de yaralandı.İşgal savaş uçakları, Han Yunus'un batısında Filistinlilerin yaşadığı evleri hava saldırıları ve topçu ateşleriyle hedef aldı.Saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi.İsrail'in, Filistin Kızılayına bağlı Nasır Hastanesi ve Emel Hastanesi çevresini bombalaması hastanelerde ciddi hasara yol açtı.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani ara’da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

https://sputniknews.com.tr/20240117/netanyuhunun-ofisi-israilli-esirlere-ilac-temini-carsambadan-itibaren-baslayacak-1079726813.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil ordusu, ortadoğu, doğu akdeniz, benyamin netanyahu